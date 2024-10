Nicole Scherzinger brise le silence sur la mort de Liam Payne

L’ancienne juge de « X Factor » Nicole Scherzinger a rompu son silence jeudi sur la mort inattendue de Liam Payne, ancien élève de One Direction.

Dans une missive adressée à Payne, décédée le 16 octobre après avoir plongé du balcon d’un hôtel à Buenos Aires, Scherzinger a écrit sur leur relation de longue date, qui remontait au moment où elle avait orchestré la création du supergroupe « X Factor » qui a réuni Payne et ses camarades du groupe. renommée mondiale en 2010. Scherzinger et Payne se sont réunis en août lorsqu’ils ont été sélectionnés pour jouer dans la prochaine série Netflix. « Construire le groupe » avec Kelly Rowland, ancienne de Destiny’s Child, et AJ McLean des Backstreet Boys.

« Cher Liam, je chérirai et chérirai pour toujours le temps que nous avons partagé ensemble, depuis la naissance des One Direction il y a quinze ans, jusqu’à il y a seulement quelques semaines », a déclaré la chanteuse des Pussycat Dolls. a écrit Jeudi sur Instagram.

« Ce fut une telle bénédiction de pouvoir travailler avec vous récemment. Nous partagions le même amour et la même passion pour la musique et je me souviendrai toujours des conversations significatives et joyeuses que nous avons eues », a-t-elle ajouté. « Cela a été si difficile à gérer que vous ne soyez plus là, mais je suis reconnaissant d’avoir connu votre bon cœur, votre âme douce et votre caractère. »

Scherzinger a déclaré que Payne avait apporté «tant de joie, de lumière et de rire» dans la vie de ceux qui le connaissaient vraiment et qu’il lui manquerait et le porterait dans son cœur.

Elle et sa co-star de « X Factor », Simon Cowell, ont contribué à faire de One Direction le célèbre boys band après que chacun des membres potentiels n’ait pas réussi à progresser en tant qu’artiste solo dans l’émission de talents britannique produite par Cowell. Les juges ont estimé que Payne – avec Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik – prospérerait en tant que quintette, et le groupe a concouru en tant que tel dans la saison 7 de la série.

Bien que One Direction ait clôturé la saison à la troisième place, Cowell a signé le groupe sur son label Syco Entertainment et ils ont sorti leur premier album en 2011. Le boys band est devenu un phénomène mondial, établissant des comparaisons avec les Beatles, tout en sortant les tubes « What Vous rend belle » et « Histoire de ma vie ». Ils ont sorti quatre autres albums et lancé quatre tournées en tête d’affiche avant de se séparer en 2015 après que Malik ait quitté le groupe, citant le stress parmi les raisons de son départ. Tous les cinq ont poursuivi une carrière solo avec plus ou moins de succès.

Styles, Tomlinson, Horan et Malik se sont souvenus avec tendresse de Payne la semaine dernière, rendant hommage à leur frère malgré leurs hauts et leurs bas internes. Cowell et d’autres membres de la famille « X Factor », dont l’ex-petite amie de Payne, Cheryl Cole, ont également rendu hommage à l’artiste de 31 ans dans les jours qui ont suivi sa mort.

Scherzinger n’a pas expliqué pourquoi il lui avait fallu plus d’une semaine pour évoquer la mort de Payne. Le chanteur joue actuellement dans la comédie musicale « Sunset Boulevard » d’Andrew Lloyd Webber à Broadway et obtient critiques élogieusesdont un ovation debout de six minutes lors de la soirée d’ouverture de dimanche. Le célèbre compositeur de « Cats » et « Phantom of the Opera » a révélé dans une interview jeudi avec Panneau d’affichage que Scherzinger avait envoyé des SMS à Payne le jour de sa mort.

« Je suppose que quelque chose qui n’a pas été dit, et je suppose que je pourrais le dire, c’est que bien sûr, elle a encadré Liam, des One Direction », a déclaré Webber au média. « Le mercredi où il est mort, elle lui envoyait encore des SMS ce jour-là, et [that evening] les critiques sont arrivés [to ‘Sunset Boulevard’]elle venait d’apprendre qu’il était mort. Et le fait qu’elle ait même fait le spectacle est extraordinaire. Je veux dire, c’est une femme incroyable, incroyable. Elle est sans aucun doute l’une des meilleures interprètes avec qui j’ai jamais travaillé.

Lors d’une apparition vendredi sur « Bonjour l’Amérique » Scherzinger a déclaré qu’elle et Payne avaient été « assez proches », en particulier avec leur récent travail sur « Building the Band ».

«J’ai le cœur brisé. J’ai le cœur brisé pour Liam, j’ai le cœur brisé pour sa famille, ses proches et ses amis », a-t-elle déclaré. « Liam a toujours dirigé avec son cœur et avec gentillesse, et j’espère vraiment que c’est ainsi qu’on se souviendra toujours de lui. »

On ne sait pas exactement comment Netflix procédera avec « Building the Band ». Les représentants de Netflix ont refusé de commenter vendredi lorsqu’ils ont été contactés par le Times.

Les producteurs de la série ont été choqués et attristés par la nouvelle de la mort de Payne, a déclaré au Times une personne proche de la série qui n’était pas autorisée à en parler publiquement. La personne a également déclaré qu’il était « trop tôt pour prendre des décisions » concernant l’émission-concours, pour laquelle Payne a servi de mentor.

Date limite a rapporté la semaine dernière, avant la mort de Payne, que le tournage de la série était terminé mais qu’aucune date de première n’avait été annoncée.