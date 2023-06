Nicole Richie porte un minuscule bikini rouge à Miami : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

L’été bat son plein et Nicole Richie est là pour ça ! L’ancien Vie simple star, 41 ans, a été photographiée sur la plage de Miami en train de bercer un minuscule bikini rouge bordeaux alors qu’elle s’ébattait sur la plage le lundi 26 juin. Sur les photos que vous pouvez VOIR ICI, la superbe maman de deux enfants semblait sortir de l’eau, alors que ses cheveux mouillés étaient lissés en arrière et qu’elle portait une paire de lunettes de soleil aviateur chic pour une esthétique Bond girl. Elle semblait également porter au moins un bracelet, appréciant le soleil de juin, et son tatouage de cheville sexy était visible, bien que légèrement recouvert de sable, alors qu’elle s’éloignait de l’eau.

Les photos grésillantes arrivent juste deux mois après sa sœur bien-aimée Sofia marié Elliot Grange lors d’une célébration somptueuse et étoilée dans le sud de la France le 22 avril. de Lionel Richie les filles étaient exceptionnellement proches lors de la cérémonie, Nicole redressant avec amour le train de sa petite sœur avant le grand moment.

La belle apparence et l’éclat intérieur de Nicole ne viennent pas sans intention. Dans une interview de 2020 avec Byrdie, elle a partagé la routine de « bien-être » qui lui donne une apparence incroyable, même au milieu de la pandémie qui faisait rage à l’époque.

« C’est devenu important pour moi de m’étirer tous les jours et de trouver un moment pour être dehors », a-t-elle déclaré à l’époque. « Entre les Zooms et les Lives Instagram, je suis définitivement plus assis. Être actif est quelque chose sur lequel je dois travailler un peu plus dur ces jours-ci. Je n’ai pas de routine de fitness parce que ma vie est tellement partout, avec les enfants de l’école Zoom. J’aime prendre du temps pour moi pour lire et me reconnecter à moi-même.

Elle a également partagé les produits qu’elle utilise pour rester en bonne santé et avoir fière allure. « J’aime utiliser l’huile de lavande. Cela me calme », a-t-elle ajouté. « Je l’ai mis sous mes pieds. Je ne suis pas une grande maquilleuse, donc je me penche sur les produits de soin quand je suis à la maison. Mon ambiance est une crème hydratante, une huile pour le visage et un revitalisant sans rinçage dans mes cheveux. Je pense que nous voulons tous nous sentir bien, surtout dans des moments comme celui-ci. Donc, quoi que ce soit, vous devriez le faire. Pour certaines personnes, c’est une lèvre rouge. Pour moi, j’aime que mes cheveux soient coiffés et que mes soins soient appliqués.

