Nicole Richie et Sofia Richie profitent d’un rendez-vous pour déjeuner avec leurs maris: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Backgrid

Nicole Richie et sa petite soeur nouvellement mariée Sofia profitent tous les deux de la vie conjugale ! Le duo a été vu en train de profiter d’un double rendez-vous avec leurs maris, Joël Madden et Elliot Grange, jeudi au restaurant haut de gamme de Brentwood, à Los Angeles, Toscana. Pour la sortie de midi, le mannequin et influenceur de 24 ans portait une veste sombre, tirant ses cheveux blonds dans une simple pince à mâchoires et accessoirisant avec un grand sac à main blanc, une paire de lunettes de soleil élégantes et des boucles d’oreilles. Son mari recordman, 29 ans, a opté pour un simple tee-shirt pour la sortie.

La sœur aînée de Sofia, Nicole, 41 ans, a adopté un style décontracté pour le déjeuner avec une tresse haute, des lunettes de soleil et une chemise bleue boutonnée. Son mari de 12 ans portait une casquette de baseball des Dodgers et un t-shirt graphique noir alors qu’il accompagnait sa femme à la porte de la voiture. La sortie survient un peu plus d’un mois après le somptueux Antibes étoilé de Sofia, en France mariage le dimanche 21 avril. Bien sûr, ce fut une journée spéciale pour les deux de Lionel Richie filles, avec Nicole ajustant consciencieusement le train de Sofia dans un moment particulièrement poignant avant la célébration.

Les sœurs sont évidemment exceptionnellement proches, comme en témoignent leurs interactions affectueuses via les réseaux sociaux. « Je t’aime plus que tout », a légendé Nicole la photo d’elle réparant le train de Sofia sur Instagram. « Je t’aime plus que la vie », a réagi Sofia dans le fil des commentaires.

«En tant que famille, nous avons tous traversé tout ensemble. Nous nous soutenons tous vraiment les uns les autres », a déclaré le mannequin et l’influenceur lors d’une couverture en 2016 pour Complexe. Naturellement, cela signifie également qu’ils empruntent également l’incroyable sens du style de l’autre.

« Elle est dans une chemise boutonnée surdimensionnée et je me dis: » Oh, je n’ai pas celle-là … je la veux « , a déclaré Nicole. Vogue lors d’un entretien conjoint en 2021 avec Sofia. « Je pensais que j’allais sortir et que tu allais porter la même chose », a répliqué Sofia. « Ouais, je l’aurais fait à coup sûr », a plaisanté Nicole.

