Nicole Richie et sa fille Harlow vues au salon de manucure : photo – Hollywood Life

Crédit d'image : Javiles/Bruce/BACKGRID

Nicole Richie, 41 ans, a un mini-moi à part entière ! Le Vie simple La star a été vue lors d’une sortie mère-fille dans un salon de manucure à Studio City à Los Angeles sur des photos prises le dimanche 30 juillet. Nicole a porté une chemise noire à manches longues et portait ses cheveux blonds en un chignon haut et serré pour le sans maquillage sortie, accessoirisant avec une rangée de boucles d’oreilles en diamant sur son oreille gauche et une rangée de cerceaux miniatures sur son oreille droite. Sa fille Harlow15 ans, portait un débardeur blanc à bretelles spaghetti et séparait ses cheveux au milieu pour une queue de cheval basse.

La fille de l’icône des années 80 Lionel Richie partage également son fils Moineau13 ans, avec son mari depuis 12 ans Joël Madden, 44 ans. Nicole et Harlow ne sont pas souvent vues ensemble, mais elles forment un duo mère-fille très serré. Nicole a révélé un jour que sa fille sosie porte même ses vêtements !

« Elle prend mes vêtements tout le temps », a déclaré la star de télé-réalité Divertissement ce soir lors d’un entretien en 2021. « Je viens de commencer à écrire un N avec un Sharpie sur toutes mes affaires pour que [she knows it’s mine].” Et dans une interview en 2014, Nicole a partagé un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la parentalité d’un couple d’adolescents pour elle.

« Je dois toujours venir d’un lieu d’amour et de compassion avec eux », a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2014 sur Oprah : Où sont-ils maintenant ? via Bonjour! « Mes enfants fonctionnent mieux quand je les laisse s’exprimer et que je leur explique vraiment les choses. Parce que, vraiment, les enfants veulent qu’on leur dise la vérité. Ils veulent juste que vous disiez la vérité.

Et elle a affirmé que les enfants en savent plus qu’ils ne le disent sur leurs parents – célèbres ou non. « Ils vous connaissent plus que vous ne vous connaissez vous-même », avait-elle déclaré à l’époque. Quant à son parcours en tant que parent, la créatrice de House of Harlow a admis qu’elle pouvait toujours s’améliorer. « Il y a toujours place à l’amélioration, dit-elle. « Je sais que je fais du mieux que je peux. »

