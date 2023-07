Nicole Richie et Joel Madden emmènent leurs 2 enfants dîner à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BlayzenPhotos / BACKGRID

Gangs tous ici! Nicole Richie41 ans, son mari Joël Madden44 ans et leurs enfants Harlow15, et Moineau, 13 ans, est sorti dîner à New York le 29 juin. La famille de quatre personnes, rarement vue en public ensemble, a dîné au hotspot des célébrités Carbone. Nicole et Joel ont quitté le restaurant en se tenant la main alors que leurs deux enfants marchaient derrière eux. Nicole portait un cardigan marron avec un col coloré sur un haut noir avec un pantalon assorti et des talons bleu marine. Joel portait une veste noire sur une chemise noire avec un pantalon bleu foncé et un chapeau noir.

Ce fut une bonne surprise de voir les enfants de Nicole et Joel en public avec leurs célèbres parents. Harlow, qui est une copie conforme de sa mère, était magnifique dans un haut noir transparent avec un pantalon noir. Son frère Sparrow portait un sweat-shirt blanc et un jean bleu. Les frères et sœurs ont marché côte à côte alors qu’ils suivaient leur mère et leur père hors de Carbone pour rentrer chez eux.

Harlow est née en 2008, deux ans avant le mariage de ses parents. Sparrow est né l’année après sa grande sœur, et un an avant le mariage. Nicole et Joel sont généralement très privés lorsqu’il s’agit de leur famille. Ils ne publient presque jamais leurs enfants sur les réseaux sociaux – bien que Nicole ait fait une exception lors de la dernière fête des mères, lorsqu’elle a inclus Harlow dans son hommage Instagram à sa mère, Brenda Harvey Richie. Le Vie simple la star a partagé une photo d’elle, Harlow, Brenda et sa jeune sœur Sophie Richie24 ans, Harlow avait l’air identique aux sœurs Richie et aurait pu être confondue avec leur frère sur la photo.

En 2020, HollywoodLa Vie a obtenu des informations EXCLUSIVES sur le choix de Nicole et Joel de garder leurs enfants hors de la vue du public. « Ils ont fait de leur mieux pour les élever pour qu’ils soient vraiment normaux et non sous les projecteurs d’Hollywood, c’est pourquoi vous ne les voyez pas beaucoup photographiés », a expliqué un initié. Ils ont ajouté que Nicole — dont le père est Lionel Richie – est « une maman très stricte » envers ses enfants. « Elle ne les laisse pas manger beaucoup de sucre, même pour des occasions spéciales, des aliments transformés, des trucs comme ça », a déclaré la source. «Ce sont des enfants très normaux, bien équilibrés et intelligents et c’est comme ça qu’elle veut que ça continue. Elle ne veut pas du tout qu’ils soient des enfants typiques d’Hollywood. Elle veut qu’ils grandissent différemment qu’elle ne l’a fait.

