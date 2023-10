ROSELLE – Nicole Poglitsch de Wheaton Warrenville Sud a ajouté une autre médaille de première place à sa collection grandissante à la section Lake Park de classe 3A samedi.

Le junior, qui a remporté les honneurs lors de la conférence DuKane il y a deux semaines et du St. Charles East Regional la semaine dernière, a remporté la course sur le campus Est de Lake Park avec un record personnel de 17:20,3.

Plus important encore, la première place de Poglitsch a aidé les Tigres à décrocher la cinquième place du classement par équipe et à gagner une place pour la compétition d’État de classe 3A de la semaine prochaine au Detweiller Park de Peoria.

Les coureurs de York ont ​​pris la troisième à la sixième place pour remporter la section et avoir une chance d’améliorer leur deuxième place de l’année dernière. Michaela Quinn (troisième place, 17:38,2), Margaret Owens (quatrième place, 17:40,5), Anna McGrail (cinquième place, 17,49,9) et Maggie Quinn (sixième place, 17:56,8) sont restées ensemble tout au long de la course.

“La clé était qu’ils ont continué à courir ensemble et notre objectif est d’aller ensemble, de rester en peloton et de terminer en force dans la dernière partie de la course”, a déclaré l’entraîneur de York, Lauren DeAngelis.

Poglitsch était devant pendant toute la course.

“Le plan pour les deux dernières courses était simplement de sortir et de voir ce que je pouvais faire”, a déclaré le junior. “Alors aujourd’hui, nous voulions juste continuer avec la même chose.”

Les sept meilleures équipes se qualifient pour la rencontre d’État. Wheaton North (deuxième), Huntley (troisième), Maine South (quatrième), Batavia (sixième) et Glenbard West (septième) se sont également qualifiés pour la compétition d’État.

Alors que Poglitsch a mené du début à la fin, la Genevoise Sofia Borter a dû dépasser plusieurs coureuses pour terminer deuxième en 17:32.4. À la barre des deux milles, l’étudiant de deuxième année était à la neuvième place et à la barre des deux milles, il s’est hissé à la cinquième place. Borter a dépassé les coureurs restants dans le dernier kilomètre.

“Après avoir parcouru mon deuxième kilomètre et gravi la colline, je pouvais dire que j’avais encore plus en moi et plus à pousser et je me sentais bien”, a déclaré Borter. “Je voulais essayer d’être compétitif et d’y arriver.”

Borter sera également présent à Detweiller, car les 10 premiers des équipes non qualifiées gagneront également une place dans l’État.

Parmi les autres qualifiés individuels figurent Marley Andelman de St. Charles East, Hudson Syzmonik du Hampshire et Gwen Hobson de St. Charles North.

Le camarade de classe de Poglitsch, Josiah Narayanan, a remporté la course des garçons, complétant le parcours de 3 milles en 14 : 43,8. Les meilleurs coureurs sont restés en peloton pendant le premier kilomètre. Narayanan s’est éloigné au cours du deuxième mile.

“On vous dit de rester à l’aise et de faire vos bagages jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt à partir”, a déclaré Narayanan. “À un kilomètre et demi, c’était comme si c’était le moment.”

Malgré la perte d’une chaussure vers la fin de la course, son coéquipier Aiden Noel (14:58,1) a terminé quatrième, permettant à Wheaton Warrenville South de remporter les honneurs de l’équipe.

« Ils ont tous très bien couru. Aiden courait avec une seule chaussure sur les 600 derniers mètres », a déclaré l’entraîneur de Wheaton Warrenville South, Chris Kuntz. “Sam Purdue, notre cinquième, a gagné 11 places du deuxième au troisième mile.”

La Conférence DuKane sera bien représentée à la réunion d’État. St. Charles East (deuxième place), Batavia (cinquième) et Wheaton North (septième) ont tous avancé. Oak Park-River Forest (troisième), Lane (quatrième) et York (sixième) complètent les sept meilleures équipes.

Wheaton North a été mené par Aidan Murphy, qui a terminé deuxième (14: 54,4).

Owynn Garrelts (14:55,1) du Maine South a terminé à la troisième place et Jacob Barraza (14:59,0) de DeKalb a terminé cinquième.

Tommy Nitz de Huntley a également eu des problèmes de chaussures et a quand même franchi la ligne d’arrivée à la huitième place (15:06,1) pour revendiquer une place individuelle dans l’État.

“Après les 100 premiers mètres, je suis fatigué et j’ai couru toute la course avec une demi-chaussure”, a déclaré Nitz. « Nous avons fait une sacrée course. Tout le monde a fait une grande course. Je suis juste contrarié de ne pas pouvoir tout donner.

Cole Tupper (15:13,8), d’Elgin, a terminé 11e et courra également à Peoria le week-end prochain.

«Même si c’est une bonne performance pour beaucoup de gens, pour moi, je sens que je pourrais faire encore mieux», a déclaré Tupper. “Il y a des choses sur lesquelles bâtir.”

^ https://www.dailyherald.com/sports/20231028/cross-country-york-girls-ww-south-boys-win-sectional-titles-at-lake-park