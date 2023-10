Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Nicole Macdonald (au centre à droite) lors de la célébration de sa nouvelle fresque murale, la 200e installation du programme City Walls de Détroit. Le militant Wayne Curtis (à l’extrême droite) est représenté sur la fresque.

Avec tout le drame qui se déroule à Détroit autour de l’équité dans la peinture murale, de qui devrait pouvoir peindre la ville et à quel prix, nous profitons de ce temps pour apprécier une œuvre dont les Détroitois peuvent réellement être fiers.

Plus tôt cette semaine, le maire Mike Duggan, les responsables de la ville et les membres de la communauté se sont réunis lors d’une conférence de presse pour célébrer la 200e fresque du programme City Walls de Détroit peinte par Nicole Macdonald, une habitante de longue date de Détroit.

Alors que certaines des œuvres produites par le programme sont apparemment aléatoires (beaucoup sont à petite échelle et peintes sur des bâtiments abandonnés dans le but de transformer « le fléau en beauté »), l’œuvre de Macdonald met en évidence les habitants de Détroit qui s’occupent du sol à Jefferson Chalmers.

L’agriculteur et activiste Wayne Curtis et son petit-fils Travis sont photographiés en train de faire une pause dans le jardinage dans l’œuvre située au 14229 Jefferson Avenue. Curtis et sa partenaire « Mama » Myrtle Thompson Curtis ont fondé Feedom Freedom Growers, une ferme urbaine et un centre de ressources communautaires sur la rue Manistique. Au centre se trouve Terry Black qui aide les habitants de Détroit à accéder aux panneaux solaires via le Community Treehouse Center. Elle travaille à l’Eastlawn Solar Training House, qui offrira une formation en installation solaire aux habitants de Détroit. Nancy Weigandt et Tom Milano de Detroit Abloom – également en bas de la rue de la fresque sur Manistique – récoltent la patte de fruit indigène et cultivent des fleurs à l’autre extrémité de la fresque. Les kayakistes traversent les canaux Eastside Detroit en arrière-plan.

“Le quartier Jefferson-Chalmers est un endroit unique dans la ville, situé au bord du fleuve avec des canaux et des jardins urbains”, a déclaré Macdonald dans un communiqué. «J’ai essayé de capturer une partie de ce caractère unique tout en mettant en valeur des résidents particuliers qui travaillent dur pour restaurer et réinventer ce coin de la ville. Ces personnes, ainsi que d’autres habitants du quartier, ont passé de longues heures à travailler la terre et à essayer d’améliorer leur communauté.

En tant qu’habitante de Détroit depuis toujours, Macdonald affirme que son objectif avec la peinture murale est « d’aller au-delà du récit typique de l’industrie automobile capitaliste et de sensibiliser les gens à [the city’s] histoire et réalisations moins connues.

« Par exemple, dans mon projet en cours Detroit Portrait Series, j’ai peint des Detroiters chantés et méconnus – y compris des poètes, des éditeurs, des dirigeants de Black Bottom, des organisateurs et des musiciens », a-t-elle déclaré. « Dans mon récent travail sur les portes de garage de quartier de la ville, j’ai peint des pollinisateurs locaux et des espèces importantes pour notre santé et notre environnement. C’est dans cet esprit que j’ai réalisé la fresque murale Jefferson-Chamlers : pour mettre en valeur ceux qui se sacrifient pour améliorer notre environnement.

Plus tôt cette semaine, Horaires du métro a rendu compte d’un groupe de peintures murales installées au centre-ville, surnommées « Detroit Be the Change », qui ont suscité les critiques d’artistes locaux, dont l’éminent muraliste Sydney G. James. Les peintures murales ont été peintes par des artistes internationaux, principalement européens, via l’association à but non lucratif Street Art for Mankind, basée à New York.

L’organisation à but non lucratif a contacté le Bureau des arts, de la culture et de l’entrepreneuriat de la ville de Détroit et le Downtown Detroit Partnership pour installer les peintures murales, qui sont peintes sur des murs d’une hauteur comprise entre 6 000 et 8 000 pieds carrés. Les artistes locaux ont estimé que ces peintres étaient gravement sous-payés pour leur travail et ont critiqué la ville pour ne pas avoir inclus les artistes de Détroit dans le projet, même si les habitants de Détroit devraient participer à la deuxième phase de l’activation. Le projet a également surpris les artistes locaux qui n’en avaient aucune idée.

Les peintures murales Detroit Be the Change ne faisaient pas partie du programme City Walls.

«Je suis d’accord avec les autres artistes qui souhaitent plus de transparence quant à savoir qui peint ces peintures murales, comment les décisions sont prises, quelles surfaces nous peignons, où va l’argent des contribuables et une rémunération équitable pour les artistes», a déclaré Macdonald. Horaires du métro.

Macdonald dit également que peindre des peintures murales à Détroit signifie parfois se retrouver dans des emplois qui ne correspondent peut-être pas à votre éthique tout en essayant de gagner votre vie.

« Je me considère comme une personne progressiste, engagée dans l’art activiste et historique, mais je suis aussi une artiste qui travaille et qui dépend de son travail pour survivre », dit-elle. «Je m’engage à raconter les histoires des populations locales qui ont contribué à l’amélioration de la société, je l’ai fait avec la série Detroit Portrait, Tribute to Paradise Valley et mon travail cinématographique documentaire. Mais financièrement, j’ai des difficultés parce que j’ai dû refuser certains emplois les plus lucratifs sponsorisés par l’entreprise, parce que je n’étais pas d’accord avec leur éthique des affaires.»

Détroit s’est classé cinquième USA aujourd’huila liste de Top 10 des villes pour voir du street art incroyable pour 2023. Lors de la conférence de presse pour la fresque murale de Macdonald, Bethany Howard, chef de projet City Walls, a déclaré Horaires du métro l’objectif est de continuer jusqu’à ce que Détroit batte Philadelphie, qui a remporté la première place.

