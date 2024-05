Nicole Kidman, Zac Efron et Joey King

Netflix a publié une bande-annonce pour la comédie romantique de Richard LaGravenese Une affaire de famille, qui met en vedette Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Kathy Bates, Liza Koshy et Sherry Cola. Le film est produit par Alyssa Altman, Jeff Kirschenbaum et Joe Roth. Michelle Morrissey est productrice exécutive.

Écrit par Carrie Solomon, l’histoire suit une romance surprenante qui déclenche des conséquences comiques pour une jeune femme, sa mère et son patron star de cinéma alors qu’ils font face aux complications de l’amour, du sexe et de l’identité.

« Nicole apporte avec elle tellement d’expérience, tellement de talent et d’intelligence. Elle est comme votre co-réalisatrice », dit LaGravenese. « Et puis elle répondra également aux besoins du film. Il y a deux scènes qui sont sorties d’elle en disant: « Je pense qu’il nous manque un rythme ici. » »

Le trope femme plus âgée et homme plus jeune dans le cinéma est revitalisé après la popularité d’Amazon. L’idée de toi avec Anne Hathaway et Nicholas Galitzine, qui suit un principe similaire à Une affaire de famille. Il y a juste une soif du public pour les comédies romantiques en général comme le film de Sydney Sweeney. N’importe qui sauf toi a engrangé beaucoup d’argent en réalisant un bénéfice net de 103 millions de dollars sur un budget de 25 millions de dollars.

Une affaire de famille fait ses débuts le 28 juin sur Netflix. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.