Nicole Kidman semble repousser Salma Hayek pendant un moment tendu au défilé Balenciaga

Nicole Kidman et Salma Hayek ont ​​apparemment partagé un moment tendu au défilé Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris le 30 septembre.

Une vidéo de la star de « Big Little Lies » et de Hayek, 58 ans, a été publiée en ligne ce week-end et semble montrer le premier repoussant la main du second alors qu’ils allaient poser pour des photos avec Katy Perry.

Après qu’un photographe ait demandé « une photo de plus », Hayek a utilisé ses mains pour tourner Kidman – qui tournait le dos au caméraman – vers les lumières clignotantes.

Après que Hayek ait essayé de faire poser Kidman pour d’autres photos, Kidman a repoussé la main de Hayek.

Et c’est à ce moment-là que le « Moulin Rouge ! L’actrice a saisi la main de Hayek et l’a repoussée.

Elle a ensuite embrassé Perry et échangé quelques mots avec la star de « Frida » avant de s’éloigner.

On ne sait pas exactement ce que l’actrice australienne de 57 ans et Hayek se sont dit, mais après le départ de Kidman, Hayek a déclaré : « Oui, s’il vous plaît. Conseil. »

Quelqu’un – vraisemblablement Kidman – a alors dit : « Vous n’en avez pas besoin », ce à quoi Hayek a répondu : « J’en ai besoin ».

Hayek a ensuite posé pour des photos avec Katy Perry, qui était également présente à l’événement.

Hayek a ensuite posé pour quelques photos avec Perry, qui semblait plus intéressé par la séance photo.

Kidman a été vu portant une robe noire à col roulé avec des collants transparents, des talons aiguilles et des lunettes de soleil, tandis que Hayek portait une robe noire avec un décolleté plongeant.

Les représentants de Kidman et Hayek n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

C’était la première fois que Kidman était vue en public depuis le décès de sa mère début septembre.

Il s’agissait du premier événement public auquel Kidman assistait depuis sa mort soudaine un mois plus tôt. Ziya / SplashNews.com

Kidman portait une robe à col roulé noire lors de l’événement à Paris. Images du GC

La star de « Cold Mountain » a annoncé le décès de sa mère, Janelle Anne Kidman, quelques heures seulement avant d’être nommée meilleure actrice au Festival du Film de Venise pour son rôle dans « Babygirl ».

En hommage à sa mère, Nicole a partagé sur Instagram des photos et le message suivant : « Ma sœur, moi et notre famille souhaitons vous remercier pour l’effusion d’amour et de gentillesse que nous avons ressentie cette semaine. »

« Chaque message que nous avons reçu de ceux qui aimaient et admiraient notre Mère signifiait plus pour nous que nous ne pourrons jamais l’exprimer. »

Hayek portait également une tenue noire et avait son mari à ses côtés. WWD via Getty Images

Anna Wintour et l’acteur Kyle MacLachlan étaient également présents à l’événement. WWD via Getty Images

« Merci de la part de toute notre famille d’avoir respecté notre vie privée pendant que nous prenons soin les uns des autres. »

Au lieu d’assister à l’événement du festival du film, Nicole est rentrée chez elle pour rejoindre sa famille en Australie.

Deux semaines après le décès de Janelle, le mari de Nicole, Keith Urban, a fait le point sur leur famille tout en s’adressant au Times de Londres.

«Ouais, tout le monde va bien, mec», avait alors déclaré le chanteur country de 56 ans.