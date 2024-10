Nicole Kidman semble partager un échange tendu avec Salma Hayek sur le tapis rouge de la Fashion Week de Paris

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Un moment de tension a semblé se dérouler entre Nicole Kidman et Salma Hayek lors du défilé Balenciaga de la Fashion Week de Paris lorsque l’acteur australien a semblé rejeter les tentatives de Hayek de prendre une photo ensemble.

Dans un clip viral qui a déclenché une frénésie de débat, les deux acteurs se tenaient devant une foule de photographes aux côtés de la chanteuse de « Roar » Katy Perry avant que Hayek, 58 ans, n’apparaisse pour essayer de diriger Kidman – qui la tournait dos aux caméras. – en posant une main sur son côté.

Kidman ne semblait pas impressionnée alors qu’elle repoussait la main de Hayek et désignait l’acteur avant de lui dire : « Ne me touche pas ».

Le photographe derrière l’appareil photo a alors dit : « Mesdames, s’il vous plaît », avant de demander à Kidman et Hayek de poser ensemble.

Kidman n’a pas accepté et a plutôt dit au revoir à Perry et a brusquement quitté le groupe de presse et de célébrités. Alors qu’elle s’éloignait, Kidman et Hayek semblaient partager quelques derniers mots.

Une voix, vraisemblablement celle de Kidman, se fait entendre en réponse : « vous n’en avez pas besoin », ce à quoi Hayek répond : « oui, s’il vous plaît, c’est très bien ».

Les fans en ligne étaient divisés sur l’incident, un commentateur écrivant sur TikTok : « Pourquoi Nicole est-elle si impolie ?

Un autre a ajouté : « Je comprends, je ne veux pas que quelqu’un me tourne pour prendre une photo si je n’ai vraiment pas envie d’être photographié. »

« La façon dont Nicole bouge le bras de Selma ! Waouh ! » » a déclaré un commentateur tandis qu’un autre a ajouté : « La façon dont Nicole a poussé la main de Salma vers le bas. »

Un autre a fait remarquer que l’échange était « tellement passif et agressif » que l’un d’entre eux a ajouté : « À la fin, Selma dit ‘oui s’il vous plaît, c’est bien’. Ce qui s’est passé, l’énergie était horsffffff.

La vidéo a été tournée lors du défilé printemps-été 2025 de la marque espagnole, le 30 septembre. Dans un article récapitulant l’événement partagé le 1er octobre, Hayek a mis en ligne une photo d’elle posant avec Kidman, sauf Les heures L’actrice regarde le sol avec son visage couvert de lunettes de soleil.

« Enfin hier soir, la grande finale de ma Fashion Week parisienne 2025 », a écrit Hayek sur Instagram avant de remercier « Balenciaga et Demna pour ce défilé formidable ».

Kidman portait une robe moulante noire à col roulé avec une paire de lunettes de soleil Balenciaga assorties tandis que le Frida L’actrice était vêtue d’une robe noire moulante avec un décolleté plongeant, avec ses cheveux lissés en arrière et un grand nœud placé sur sa tête.

L’Indépendant a contacté les représentants de Kidman et Hayek pour commentaires.

Le défilé Balenciaga a marqué l’une des premières apparitions publiques de Kidman après le décès de sa mère, Janelle Ann Kidman, décédée en septembre à l’âge de 84 ans.

Dans une déclaration lue au nom de Kidman à la Mostra de Venise le mois dernier, Kidman avait déclaré qu’elle s’était rendue à Venise par avion, pour découvrir « peu de temps après que ma belle et courageuse mère, Janelle Ann Kidman, venait de décéder ».

«Je suis sous le choc et je dois aller rejoindre ma famille, mais ce prix est pour elle. Elle m’a façonné, elle m’a guidé et elle m’a fait. Je suis plus que reconnaissant de pouvoir prononcer son nom à vous tous par l’intermédiaire d’Halina », poursuit le communiqué. « La collision de la vie et de l’art est déchirante et mon cœur est brisé. »

Kidman n’a donc pas pu recevoir la Coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise, dans laquelle elle a remporté son rôle dans Petite fillele thriller érotique de Halina Reijn dans lequel Kidman joue aux côtés de Harris Dickinson.