Nicole Kidman révèle les conseils qu’elle a donnés à sa fille dimanche 16 avant ses débuts sur le podium à la Fashion Week de Paris

Nicole Kidman a révélé les mots d’encouragement qu’elle a adressés à sa fille dimanche 16, avant que l’adolescente ne fasse ses débuts sur le podium.

La star de cinéma de 57 ans partage deux filles avec son mari, le chanteur country Keith Urban : Faith Margaret, 13 ans, et Sunday Rose.

Elle a également deux enfants adultes appelés Isabella, 31 ans, et Connor, 29 ans, qu’elle a adoptés avec son ancien mari Tom Cruise.

Sunday a défilé pour la première fois au début du mois, en défilant pour Miu Miu à la Fashion Week de Paris.

Maintenant, Nicole a partagé les conseils qu’elle a donnés à sa fille avant que dimanche ne monte sur scène dans la capitale française, en s’adressant à E! Nouvelles.

Nicole Kidman a révélé ce qu’elle a dit à sa fille dimanche 16, avant que l’adolescente ne fasse ses débuts sur le podium pour Miu Miu à la Fashion Week de Paris ; ils sont photographiés à l’afterparty de la marque

‘Je me disais simplement : ‘Tu as ce bébé.’ J’essaie de lui donner son propre espace, tu sais ? [Not be] autoritaire ou dominant de quelque manière que ce soit », a déclaré Nicole.

Elle a décrit ses propres sentiments à propos des débuts sur le podium de dimanche comme étant « incroyablement fiers et solidaires », ajoutant qu’elle espérait être « juste là pour elle ». Je suis juste maman.

Nicole n’a pas assisté au défilé Miu Miu lui-même, mais a été vue posant avec amour avec sa fille lors de l’afterparty de la marque ce soir-là.

Après avoir défilé dimanche pour Miu Miu, elle a été carrément rôtie en ligne pour son expression sévère et sa démarche « piétinante », et pour être un « bébé nepo ».

« Essayez plutôt de peindre ou de jouer. Ce n’est pas pour elle », a écrit l’une d’elles, tandis qu’une autre se demandait : « Oh s’il vous plaît, pourquoi être mannequin tant d’autres choses à faire. »

« J’entends les talons taper sur le sol », a noté un autre encore, alors qu’un quatrième l’a soutenu : « Arrêtez d’embaucher des bébés népo d’apparence moyenne qui ne peuvent pas marcher! » Nous avons besoin de filles inconnues et affamées des pays en développement qui sont naturellement ÉTONNANTES.

« Elle essaie tellement d’avoir l’air féroce, mais elle ressemble juste à un enfant irritable qui tape du pied », a observé un autre commentateur des médias sociaux.

Amelia Hamlin, la fille de Lisa Rinna et Harry Hamlin, était également présente sur le podium Miu Miu, tout comme Eliot Sumner, la fille de Sting et Trudy Styler.

La star de cinéma de 57 ans partage deux filles avec son mari, le chanteur country Keith Urban : Faith Margaret, 13 ans, et Sunday Rose

Nicole a décrit ses propres sentiments à propos des débuts sur le podium de dimanche comme étant « incroyablement fiers et solidaires », ajoutant qu'elle espérait « juste là pour elle »

D’autres célébrités ont également pu être aperçues sur le podium, notamment l’actrice Hilary Swank et le mannequin globe-trotter Cara Delevingne.

Peu de temps après l’émission, une source a informé en exclusivité DailyMail.com que Nicole était bouleversée par les critiques adressées à sa fille en ligne.

« Nicole avait le même âge que Sunday lorsqu’elle a décroché son premier rôle d’actrice et on lui a dit à l’époque d’essayer autre chose », a souligné la source.

« Nicole a fait face à des « non » sans avoir des parents célèbres pour la forcer à franchir la porte, donc elle comprend les critiques, mais cela la bouleverse aussi car elle lui rappelle l’enfer qu’elle a traversé lorsqu’elle a débuté », a poursuivi la source.

« En fin de compte, Nicole et Keith sont très fiers d’elle et ils la laissent tracer son propre chemin. Son conseil à sa fille était le même qu’elle se donne : ne lisez pas les réseaux sociaux. Elle la soutiendra dans la voie qu’elle choisira.