Nicole Kidman repousse Salma Hayek à la Fashion Week de Paris

Quel est le problème entre Nicole Kidman et Salma Hayek ?

Les actrices ont été impliquées dans ce qui semblait être un moment tendu lors du défilé Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris il y a deux semaines.

Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux ce week-end, Hayek, 58 ans, a tenté de convaincre Kidman, 57 ans, de se tourner vers d’autres caméras après avoir pris une photo de groupe avec Katy Perry le 30 septembre.

Nicole Kidman à la Fashion Week de Paris. Getty Images

Salma Hayek et Nicole Kidman au défilé Balenciaga.

Mais Kidman a repoussé le bras de Hayek et a tourné son attention vers Perry, 39 ans.

Hayek, dont le mari François-Henri Pinault est propriétaire de Balenciaga, avait un air tendu après l’échange gênant avec Kidman, ambassadeur de la marque pour l’entreprise.

Salma Hayek et Nicole Kidman vivent un moment tendu à la Fashion Week de Paris.

Nicole Kidman s’éloigne de Salma Hayek.

Après avoir salué Perry, Kidman a brièvement échangé quelques mots avec Hayek.

Alors qu’elle prenait des photos avec Perry, on pouvait entendre l’actrice de « Desperado » dire à Kidman : « Oui, s’il vous plaît. Conseil. »

Salma Hayek et Katy Perry prennent des photos ensemble.

Salma Hayek discute avec Nicole Kidman.

« Vous n’en avez pas besoin », a répondu Kidman hors caméra.

« Oui », a répondu Hayek.

Le Post a contacté les représentants de Hayek et Kidman pour obtenir leurs commentaires.

Nicole Kidman au défilé Balenciaga à la Fashion Week de Paris. Images du GC

Nicole Kidman à Paris le 30 septembre. Getty Images pour Balenciaga

Les fans ont spéculé sur X (anciennement Twitter) sur ce qui s’est passé entre les deux stars à Paris.

«Nicole avait l’air hors de ça. On aurait dit que Salma essayait de l’aider », a déclaré une personne. tweeté.

« Elle avait définitivement l’air d’être dérangée par Salma. Aïe, « une autre personne dit.

François-Henri Pinault et Salma Hayek au défilé Balenciaga à la Fashion Week de Paris. WWD via Getty Images

« Il semble qu’elle n’ait pas apprécié que Salma tente de la déplacer physiquement. Elle a dit quelque chose avec un léger sourire, puis s’est relâchée quand Salma ne lui a pas lâché les mains, » quelqu’un d’autre tweeté.

La plupart des fans qui ont regardé la vidéo ont également insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas entendu Kidman dire à Hayek « ne me touche pas ».

Nicole Kidman à la Fashion Week de Paris le 30 septembre. Getty Images pour Balenciaga

Hayek a partagé une photo avec Kidman au défilé Balenciaga sur Instagram le 1er octobre, le lendemain de l’incident.

Sur la photo, Kidman regardait le sol avec un sourire aux lèvres alors qu’elle posait à côté de Salma, qui regardait directement la caméra.

Le message de Hayek comprenait également des photos d’elle avec Perry et Lindsay Lohan, ainsi que plusieurs photos en solo où elle montrait son ensemble entièrement noir.

Katy Perry, Bill Skarsgård, Salma Hayek, François-Henri Pinault, Nicole Kidman, Anna Wintour et Kyle MacLachlan au défilé Balenciaga. WWD via Getty Images

« Enfin hier soir, la grande finale de ma Fashion Week de Paris 2025… 👏 Balenciaga et Demna pour un défilé formidable @katyperry @lindsaylohan @nicolekidman », a écrit Hayek en légende de son message.

Kidman a assisté à la Fashion Week de Paris quelques semaines seulement après le décès de sa mère, Janelle Ann Kidman, à l’âge de 84 ans.

Nicole Kidman et Naomi Watts avec leurs filles au défilé Balenciaga. naomiwatts/Instagram

La star de « Big Little Lies » a quitté la Mostra de Venise début septembre en raison du décès de sa mère.

« La famille a le cœur brisé et demande le respect de la vie privée en ce moment », a déclaré le porte-parole de Kidman dans une déclaration au Post à l’époque.

Kidman plus tard a publié sa propre déclaration sur Instagram et a remercié les fans pour « l’effusion d’amour et de gentillesse » qu’ils ont montré à l’actrice et à sa sœur Antonia.

« Chaque message que nous avons reçu de ceux qui aimaient et admiraient notre Mère signifiait plus pour nous que nous ne pourrons jamais l’exprimer », a écrit Kidman. « Merci de la part de toute notre famille d’avoir respecté notre vie privée pendant que nous prenons soin les uns des autres. »