Nicole Kidman rate la première de « Baby Girl » pour une raison déchirante

Nicole Kidman a récemment partagé la raison tragique de son absence à la première de son film Bébé fille.

Kidman a dû manquer la première de son prochain film au Festival du film de Toronto (TIFF) le 12 septembre en raison du décès de sa mère.

L’actrice australienne a envoyé un message par l’intermédiaire de la réalisatrice du film, Halina Rejin.

Helina a expliqué au public l’absence de Nicole Kidman en déclarant : « Nous revenons tout juste de Venise où nous avons eu l’avant-première mondiale de notre film, et ce fut une expérience très émouvante, comme vous l’avez peut-être lu, car Nicole Kidman venait de remporter le prix de la meilleure actrice. »

Le réalisateur a également déclaré : « Malheureusement, juste avant de monter sur scène et d’accepter le prix, elle a appris avec tristesse le décès de sa mère et a dû se précipiter vers sa famille, et c’est pourquoi elle n’est pas ici avec nous ce soir. »

« Mais elle voulait que nous sachions tous qu’elle était très impatiente d’arriver à ce jour. C’est très spécial pour nous. C’est notre première nord-américaine », a-t-elle poursuivi.

De plus, le De gros petits mensonges L’actrice a dédié le prix à sa défunte mère et a écrit qu’elle était arrivée en Italie pour découvrir le décès de sa « belle et courageuse mère », Janelle Ann Kidman.

« Je suis sous le choc et je dois aller voir ma famille, mais ce prix est pour elle. Elle m’a façonnée, elle m’a guidée et elle m’a créée. Je suis plus que reconnaissante de pouvoir prononcer son nom devant vous tous à travers Halina. La collision entre la vie et l’art est déchirante, et mon cœur est brisé. »

Avant de conclure, Helina a terminé la note en exprimant son amour pour Kidman, en disant : « Nous vous aimons tous, Nicole. »