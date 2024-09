Nicole Kidman publie un hommage déchirant à sa mère Janelle et de rares photos de famille après sa mort à l’âge de 84 ans : « Notre mère a signifié plus pour nous que nous ne pourrons jamais l’exprimer »

Nicole Kidman a rompu le silence une semaine après avoir annoncé la mort de sa mère, Janelle.

L’actrice australienne, 57 ans, a révélé samedi que sa mère bien-aimée était décédée à l’âge de 84 ans – l’annonce intervenant quelques heures seulement avant d’être récompensée du prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Babygirl au Festival du film de Venise.

Vendredi, Nicole et sa sœur Antonia ont partagé un hommage déchirant à leur défunte mère sur Instagram et ont publié plusieurs photos inédites de la matriarche.

Dans son message, la star de Perfect Couple a remercié ses millions de fans et de sympathisants pour avoir exprimé leurs condoléances pendant leur période de deuil.

« Ma sœur et moi, ainsi que notre famille, tenons à vous remercier pour l’effusion d’amour et de gentillesse que nous avons ressentie cette semaine », a écrit Nicole dans la déclaration commune.

« Chaque message que nous avons reçu de ceux qui aimaient et admiraient notre mère a signifié pour nous plus que nous ne pourrons jamais l’exprimer. Merci de la part de toute notre famille de respecter notre vie privée pendant que nous prenons soin les uns des autres. »

Samedi, Nicole a révélé que sa mère bien-aimée était malheureusement décédée à l’âge de 84 ans.

L’actrice australienne, 57 ans, a été contrainte de quitter le Festival du film de Venise pour retourner dans sa ville natale, Sydney, afin d’être avec sa famille après cette nouvelle dévastatrice.

Nicole Kidman (à droite) a rompu le silence une semaine après avoir annoncé la mort de sa mère, Janelle (au centre). Photographiée avec Antonia Kidman (à gauche)

Sa mère Janelle est décédée quelques heures seulement avant que Nicole ne reçoive le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Babygirl, le dernier jour du Festival du film de Venise.

« Aujourd’hui, je suis arrivée à Venise pour découvrir peu de temps après que ma belle et courageuse mère Janelle Ann Kidman venait de décéder », a révélé Nicole dans une déclaration lue par la réalisatrice Halina Reijn après sa victoire.

« Je suis sous le choc et je dois aller voir ma famille, mais ce prix est pour elle, elle m’a façonné, elle m’a guidé et elle m’a fait.

« Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir prononcer son nom devant vous tous à travers Halina, la collision entre la vie et l’art est déchirante, et mon cœur est brisé. Nous vous aimons tous. »

Vendredi, Nicole a partagé un hommage déchirant à sa défunte mère sur Instagram et a publié plusieurs photos inédites de la matriarche

Dans son message, la star de Perfect Couple a remercié ses millions de fans et de sympathisants pour avoir exprimé leurs condoléances pendant leur période de deuil.

« Ma sœur et moi, ainsi que notre famille, tenons à vous remercier pour l’effusion d’amour et de gentillesse que nous avons ressentie cette semaine », a écrit Nicole dans la déclaration commune.

Dans une interview avec le podcast Fresh Air en janvier 2022, Nicole a brièvement parlé des problèmes de santé de sa mère après être temporairement revenue à Sydney pour la soutenir.

Ses commentaires interviennent alors qu’elle raconte comment elle a emmené Janelle à la galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud après les heures d’ouverture, où ils ont vu l’exposition Matisse : Life & Spirit, la décrivant comme un « baume apaisant » au milieu de la pandémie de Covid-19.

« Nous sommes ici principalement pour prendre soin de ma mère et pour qu’elle soit entourée de ses petits-enfants », a-t-elle déclaré.

« Heureusement, hier, même si Omicron fait rage dans ce pays, nous avons pu l’emmener à la galerie après les heures d’ouverture et lui montrer l’exposition Matisse, ce qui, venant d’une mère qui m’a élevé dans les arts, a été un baume apaisant. Matisse a été un baume apaisant hier soir. »

Nicole entretient depuis longtemps une relation incroyablement étroite avec sa mère bien-aimée Janelle et a souvent parlé de son soutien et de son influence sur sa carrière au fil des ans.

Nicole a longtemps eu une relation incroyablement étroite avec sa mère bien-aimée Janelle et a souvent parlé de son soutien et de son influence sur sa carrière au fil des ans. Photo prise en 2018

Nicole est née à Honolulu et a grandi à Sydney par Janelle et son père psychologue Antony, décédé en septembre 2014.

Après avoir passé du temps aux États-Unis, la star de Moulin Rouge et sa sœur cadette Antonia ont passé une grande partie de leur enfance à Sydney.

Nicole a poursuivi sa passion pour le métier d’actrice alors qu’elle était adolescente et a été soutenue par ses deux parents alors qu’elle devenait célèbre à l’échelle mondiale.

Ils sont tous deux restés étroitement impliqués dans sa carrière au fil des années, Nicole admettant récemment qu’elle se tournerait toujours vers sa mère pour obtenir des conseils.

En novembre, la star de Big Little Lies a raconté qu’elle demandait souvent conseil à sa mère Janelle sur ses tenues, bien qu’elle travaille avec toute une série de stylistes professionnels.

Après avoir appris la mort de sa mère, Nicole est retournée en Australie pour être avec sa famille, notamment sa sœur Antonia. Photo prise en avril

En signe de leur lien étroit, Nicole a déclaré à People : « Ma mère est toujours très impliquée dans ce que je porte. »

Nicole est connue pour ses choix de mode audacieux, mais elle a raconté comment c’est sa mère et sa grand-mère qui ont d’abord nourri son amour pour les vêtements.

« J’adore la mode. J’ai toujours aimé la mode », a-t-elle déclaré lors du lancement du pop-up Planet Omega à New York.

« J’ai grandi en tant que petite fille avec une grand-mère qui aimait la mode et savait coudre, tout comme ma mère. Elles aimaient les beaux vêtements. Elles savaient faire de beaux vêtements », a-t-elle poursuivi.

« Je les ai regardés coudre, broder, tricoter et crocheter. Et je pense que lorsque vous grandissez en voyant les gens de votre foyer faire cela, alors vous adorez cela. »

Nicole n’a jamais hésité à exprimer son affection pour Janelle, partageant un hommage touchant à l’occasion du 82e anniversaire de sa mère l’année dernière.

Sur Instagram, elle a publié une galerie de photos d’elle et de sa famille célébrant avec Janelle lors d’une fête et a écrit quelques mots doux dans une légende.

« Joyeux anniversaire, maman. Nous t’aimons tous tellement », a écrit Nicole.

Elle avait également pris le temps d’envoyer ses vœux d’anniversaire à sa mère alors qu’elle était sur le tapis rouge des Oscars à Los Angeles avec son mari Keith Urban.

« C’est l’anniversaire de ma mère aujourd’hui. Joyeux anniversaire, maman. Nous t’aimons tellement », a déclaré Nicole à la caméra.

« Nous avons organisé une fête pour elle à notre retour à Sydney. Elle est le cœur de notre famille, alors nous t’aimons, maman. »

Dans une interview avec Le Sydney Morning Herald en mai 2020, Nicole a également parlé de l’absence de sa mère alors qu’elle vivait à l’étranger aux États-Unis.

Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald en mai 2020, Nicole a parlé de l’absence de sa mère alors qu’elle vivait à l’étranger aux États-Unis.

Nicole avait un lien tout aussi étroit avec son père Antony et a été dévastée lorsqu’il est décédé d’une crise cardiaque en septembre 2014 à l’âge de 75 ans (ils sont photographiés en 2005)

« J’adorerais pouvoir prendre une tasse de thé avec maman, m’asseoir sur le balcon et parler de la vie, et qu’elle me dise ce que je devrais faire », avait-elle déclaré à l’époque.

Nicole avait une relation tout aussi étroite avec son père Antony et a été dévastée lorsqu’il est décédé d’une crise cardiaque en septembre 2014 à l’âge de 75 ans.

L’actrice oscarisée avait précédemment révélé que la mort « soudaine » de son père, ainsi qu’une série d’autres pertes, l’avaient profondément affectée.

« On m’a présenté la mort comme quelque chose de très soudain. Je n’ai pas soigné quelqu’un qui a connu une mort lente, j’ai juste emmené des gens », a-t-elle déclaré au Sydney Morning Herald en 2020.

« Cela m’est déjà arrivé à plusieurs reprises, j’ai presque peur de le dire parce que j’ai peur que cela se reproduise. J’ai encore très peur de cela. »