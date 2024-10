Nicole Kidman prépare la série télévisée « Here One Moment » avec le duo « Big Little Lies »

EXCLUSIF: En voici une chaude. Blossom Films de Nicole Kidman et Per Saari et Made Up Stories de Bruna Papandrea et Steve Hutensky s’associent pour une adaptation en série du nouveau roman de Liane Moriarty Ici un instant.

Le projet réunit Kidman, Papandrea et Moriarty après leurs collaborations sur la série acclamée de HBO De gros petits mensongescelui de Hulu Neuf parfaits inconnus et la prochaine série australienne Le dernier anniversaire.

Cinquième Saison, également partenaire sur Neuf parfaits inconnus et Le dernier anniversairea récemment remporté les droits d’écran du roman dans une situation concurrentielle et a monté le projet avec Blossom et Made Up Stories. Fifth Season a un partenariat avec ce dernier.

Thriller mystérieux Ici un instantpublié le mois dernier par Crown Publishing, voit des passagers d’un voyage en avion succomber plus tard aux prédictions clairvoyantes d’une mystérieuse passagère connue sous le nom de « La Dame de la Mort ».

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Hormis un retard, il n’y aura aucun problème. Le vol se déroulera en douceur, il atterrira en toute sécurité. Tous ceux qui montent dans l’avion descendront. Mais presque tous seront changés à jamais. Car sur ce vol intérieur court et ordinaire, il se passe quelque chose d’extraordinaire. Les gens apprennent comment et quand ils vont mourir grâce à « La Dame de la Mort ». Pas un seul passager ou membre d’équipage ne se souviendra plus tard de l’avoir vue monter à bord de l’avion. Quelques mois plus tard, une passagère décède exactement comme elle l’avait prédit. Puis deux autres passagers meurent, encore une fois, comme elle l’avait annoncé. Si on vous disait qu’il ne vous reste qu’un certain temps à vivre, feriez-vous les choses différemment ? Essaieriez-vous d’esquiver votre destin ?

Bien que rien n’ait été gravé dans le marbre, nous comprenons qu’il y a de fortes chances que Kidman joue dans l’adaptation, comme elle l’a fait dans De gros petits mensonges, Neuf parfaits inconnus et Le dernier anniversaire.

« Je suis très heureux du partenariat continu avec Liane et très reconnaissant de la compter parmi mes amis et collaborateurs les plus proches », nous a déclaré Kidman aujourd’hui.

Il s’agit du premier nouveau projet annoncé pour Kidman, lauréate d’un Oscar et d’un Emmy, depuis qu’elle a remporté le mois dernier le prix de la meilleure actrice à Venise pour le thriller A24. Petite fille.

Nous pouvons également révéler aujourd’hui qu’UTA vient de recruter l’auteur australien Moriarty pour une représentation au cinéma et à la télévision, ce qui représente un coup d’État pour l’agence compte tenu de l’immense popularité mondiale de l’écrivain. Moriarty a vendu plus de 20 millions d’exemplaires de ses livres dans le monde (ils ont été traduits en 40 langues). Elle est également connue pour ses adaptations de livre à l’écran, notamment Peacocks’ Les pommes ne tombent jamais et prochain film Sony Le secret du mari avec Blake Lively.

Fiona Inglis de Curtis Brown Australie continue de représenter Moriarty dans le domaine de l’édition. Kidman est remplacé par CAA, Media Talent Group, Jackoway Austen.