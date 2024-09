Nicole Kidman partage les secrets du tournage de « Le couple parfait »

Nicole Kidman a parlé de son expérience dans la nouvelle série Le couple parfait.

Lors de son interview sur le podcast Livres, plage et bien plus encoreKidman a exprimé son admiration pour ses co-stars de la série Netflix.

Elle a déclaré : « J’adore travailler dans un ensemble parce qu’il y a tellement de personnages différents sur le plateau, on observe tout le monde et on apprend à connaître tout le monde. »

Elle a également fait l’éloge de Liev Schreiber, Dakota Fanning et Eve Hewson, révélant : « J’ai parlé à Dakota l’autre jour et je lui ai dit : ‘Tu es tellement douée pour ça.’ Et Liev, mais aussi Eve, sont un vrai délice… Je pense qu’elle est tout simplement enivrante. »

« Vous travaillez tous ensemble comme une troupe d’acteurs, et c’est ce que j’aime le plus », a-t-elle ajouté.

Dans la série, l’actrice incarne le rôle de Greer Garrison Winbury, une romancière qui fait face à un tournant dramatique des événements lorsqu’un corps est découvert lors du mariage de son fils, ce qui conduit à une enquête pour meurtre.

Kidman a également apprécié l’opportunité d’explorer un côté plus humoristique de son jeu d’actrice, déclarant : « J’adore son esprit. Elle est drôle. Et bien souvent, je n’ai pas l’occasion de le faire. Et c’était un atout majeur pour moi. »

Elle se souvient : « C’est en fait ce que [director] Suzanne [Bier] Elle m’a dit : « Tu pourrais être drôle dans ce rôle. Je veux que tu sois drôle. » Et puis, Liev, qui est un très bon ami, je lui ai dit : « Liev, est-ce que tu veux être Tag ? » Et il y a quelque chose chez Liev qui a créé Tag d’une manière particulière qui est fantastique à l’écran. Donc leur mariage est ce qui est si amusant. »