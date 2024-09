Nicole Kidman parle de la mort soudaine de sa mère Janelle Kidman

« Chaque message que nous avons reçu de ceux qui aimaient et admiraient notre mère a signifié plus pour nous que nous ne pourrons jamais l’exprimer », a partagé Kidman à côté de vieilles photos d’elle et de sa mère, Janelle.

Nicole Kidman remercie les fans pour l’amour qu’elle et sa famille ont reçu après la mort soudaine de sa mère, Janelle Ann Kidman.

Dans une publication commune avec sa sœur Antonia, elles ont publié une déclaration accompagnée de trois images de leur mère et de leur famille.

« Ma sœur et moi, ainsi que notre famille, voulons vous remercier pour l’effusion d’amour et de gentillesse que nous avons ressentie cette semaine », a écrit l’actrice oscarisée le 12 septembre.

« Chaque message que nous avons reçu de ceux qui aimaient et admiraient notre mère a signifié pour nous plus que nous ne pourrons jamais l’exprimer », a-t-elle conclu. « Merci de la part de toute notre famille d’avoir respecté notre vie privée pendant que nous prenons soin les uns des autres. »

Les fans ont continué à laisser leur soutien à la famille dans les commentaires.

L’animatrice de télévision australienne Lisa Wilkinson s’est souvenue d’un moment qu’elle a partagé avec Janelle et son mari Anthony.

« Je suis vraiment désolé pour votre perte, Nicole et Antonia », commença Wilkinson.

« Je n’oublierai jamais la nuit hivernale où mon mari, sans aucun avertissement préalable et avec moi en pyjama, est rentré à la maison après une grande soirée de charité avec vos adorables parents pour une tasse de thé et une discussion au coin du feu. Ils étaient tous les deux si pleins de grâce douce, d’intelligence et d’humilité… et si incroyablement fiers de vous deux. Je vous souhaite à tous les deux, ainsi qu’à vos familles, tout l’espace, l’intimité et le temps dont vous avez besoin pour chérir tous ces doux souvenirs xx », a-t-elle écrit.

Alors que Robyn Lively a partagé ses condoléances à la star : « Oh Nicole, je suis tellement attristée par cela. Mon cœur et mes prières sont avec toi et ta famille. Je ne peux même pas imaginer… 💔 »



Le couple parfait L’étoile était à Festival du Film de Venise lorsqu’elle a appris la tragique nouvelle, ce qui l’a amenée à quitter immédiatement le festival le 7 septembre.

Halina Reijn – réalisatrice du nouveau film de Kidman Bébé fille — a accepté le prix de la meilleure actrice du festival au nom de Kidman et a lu une déclaration préparée par la star.

Kidman a déclaré qu’elle avait appris la mort de sa « belle et courageuse » mère peu de temps après son arrivée à Venise ce jour-là, selon la déclaration lue par Reijn.

« Je suis sous le choc et je dois aller voir ma famille », a-t-il déclaré. « Mais ce prix est pour elle. Elle m’a façonnée, elle m’a guidée et elle m’a créée. Mon cœur est brisé. »

Kidman est restée silencieuse sur la santé de sa mère ces dernières années, mais a révélé à Le podcast Fresh Air de NPR en 2022 qu’elle restait en Australie pour prendre soin de sa mère.

« Nous sommes ici principalement pour prendre soin de ma mère et pour qu’elle soit entourée de ses petits-enfants », avait-elle déclaré au podcast à l’époque.

« Heureusement, hier, même si Omicron fait rage dans ce pays, nous avons pu l’emmener à la galerie après les heures d’ouverture et lui montrer l’exposition Matisse, ce qui, venant d’une mère qui m’a élevée dans les arts, était très, très – c’était un baume apaisant », a-t-elle déclaré.