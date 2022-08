Nicole Kidman montre son physique déchiré lors d’une nouvelle séance photo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nicole Kidman expose son physique tonique.

Lors d’une séance photo pour le magazine Perfect, Kidman, 55 ans, a posé en fléchissant ses biceps dans une minijupe et un haut tubulaire alors qu’elle regardait fixement la caméra.

La star de “Being the Ricardos” portait une perruque rouge avec un carré émoussé devant et de longs cheveux dans le dos.

Le point de vente a partagé l’image de Kidman de son numéro de septembre sur Instagram lundi en écrivant: “Le prix de l’icône parfaite revient à Nicole Kidman.”

Les fans et les pairs de Kidman ont inondé la section des commentaires du magazine, louant l’actrice pour son apparence.

“Photos magnifiques !” Rita Wilson a commenté. Un fan a écrit : “J’ai besoin de la voir dans un film de science-fiction MAJEUR maintenant !”

Ce n’est pas la première fois que Kidman montre ses abdos lors d’une séance de couverture unique. En février, Kidman a fait la couverture de Vanity Fair, et les images ont semé la confusion parmi les utilisateurs des médias sociaux pour le concept “époustouflant”.

“Présentation de notre 28e numéro annuel d’Hollywood, avec la nominée aux Oscars Nicole Kidman”, la publication sous-titré une publication Instagram présentant les nouvelles photos.

“La star de ‘Being the Ricardos’ a détenu les clés d’Hollywood pendant des décennies, et son dernier rôle en tant que Lucille Ball lui a valu une cinquième nomination aux Oscars. Pourtant, après 40 ans à jouer dans plus de 80 projets cinématographiques et télévisuels, Kidman dit qu’elle aborde chaque rôle comme si elle sortait tout juste d’un cours de théâtre.”

Kidman a posé dans un look Miu Miu de style “étudiant” pour la 28e édition de la couverture. De nombreux utilisateurs de réseaux sociaux n’ont pas tardé à commenter la tenue, qui a exposé son ventre.

“Une des actrices les plus prolifiques (et aussi les plus belles) et elle est présentée comme une écolière à peine vêtue en 2022”, a écrit un commentateur. “Qui a pensé que c’était une bonne idée? L’esprit est époustouflant.”

D’autres ont fait écho à des sentiments similaires, un utilisateur d’Instagram écrivant qu’il était “très confus par ce look complètement bizarre et inattendu. Et pas dans le bon sens”.

Kidman a révélé plus tard qu’elle avait “supplié” de porter le look révélateur.

“Parce que vous savez cette partie de moi où je me dis : ‘Je vais juste faire ce que je veux faire, finalement !’ Et amusez-vous. Et engagez-vous vraiment quand je me présente… Mais il faut qu’il y ait de l’amusement”, a-t-elle déclaré à Baz Luhrmann pour Vogue Australia en mai.

“Et parfois ça va marcher, et parfois ça ne marche pas. Mais j’aime l’idée d’être audacieux et de ne pas rentrer dans une boîte.”