Nicole Kidman jouera dans le nouveau drame de la CIA du co-créateur de “Yellowstone” Taylor Sheridan

Nicole Kidman a été choisie comme officier de la CIA dans une nouvelle série dramatique créée par Taylor Sheridan, qui est à l’origine de l’émission à succès “Yellowstone”, selon des informations.

« Lioness » de Paramount Plus est basé sur un programme réel de la CIA qui a recruté des Marines américaines qui ont pu se rapprocher des femmes en Irak et en Afghanistan plus que les hommes ne le permettraient.

Avec Sheridan, Kidman est également producteur exécutif de l’émission sur un jeune Marine qui “est recruté par la CIA pour se lier d’amitié avec la fille d’un groupe terroriste afin de faire tomber l’organisation de l’intérieur”, comme décrit sur IMDB.

Kidman jouera un superviseur principal à l’agence aux côtés du personnage principal de Laysla De Oliveira, une “jeune marine rude mais passionnée recrutée pour rejoindre l’équipe d’engagement Lioness de la CIA”, selon Variety.

Le personnage de Kidman, Kaitlyn Meade, est décrit comme un vétéran de la CIA “qui a eu une longue carrière de jeu politique. Elle doit jongler avec les pièges d’être une femme dans la communauté du renseignement de haut rang, une épouse qui aspire à l’attention qu’elle peut elle-même peut Je ne donne même pas un mentor à quelqu’un qui vire étrangement près de la même route rocailleuse sur laquelle elle s’est retrouvée.”

Le casting est complété par Zoe Saldaña, Jill Wagner, Dave Annable et LaMonica Garrett.

Kidman a eu une carrière cinématographique prolifique, ayant remporté un Oscar en 2003 pour son interprétation de Virginia Woolf dans “The Hours”, et s’est récemment fait un nom à la télévision avec des émissions comme “Big Little Lies”.

En plus de “Yellowstone”, Sheridan a également créé ses préquelles “1883” et “1923”.