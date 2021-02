« Incroyablement gentil de la part de mes collègues acteurs pour me nommer. Quelle belle semaine. Je dois tuer plus souvent. Extrêmement heureux pour Nicole. Richement mérité. »

– Nominé pour la meilleure performance d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée

Nicole Kidman, « L’annulation »

« Wow, quelle matinée !!!!!! Merci à tous mes amis et pairs de SAG AFTRA !! Et à Hugh, mon mari et partenaire dans le crime (et autre candidat!). C’est un bel honneur et moi je suis tellement reconnaissant pour la reconnaissance de mes collègues acteurs. «

– Nommé pour la meilleure performance par une actrice dans un téléfilm ou une série limitée

Kerry Washington, « Petits feux partout »

« Je suis tellement fier d’être nominé aux côtés de ces acteurs au talent phénoménal et je suis profondément reconnaissant à toute la distribution de ‘Little Fires Everywhere’ et à notre merveilleuse équipe. Ma performance reflète la diligence et le travail acharné de tant d’artistes et d’artisans brillants. Merci à SAG AFTRA d’avoir salué notre famille «Little Fires Everywhere». »

– Nominé pour la meilleure performance d’une actrice dans une série limitée ou un téléfilm

Bob Odenkirk, « Mieux appeler Saul »

« Je suis très honoré de faire partie de ce groupe de bons acteurs. Obtenir la reconnaissance de mes collègues acteurs est le meilleur! C’est le meilleur indicateur que je rend justice à ce rôle. Aussi heureux que je le suis pour mon petit vieux moi, Je suis quadruple heureux pour ce super groupe d’amis et de pros qui partagent la nomination d’Ensemble. »

– Nominé pour la meilleure performance d’un acteur masculin dans une série dramatique et la meilleure performance d’un ensemble dans une série dramatique

Mark Ruffalo, « Je sais que cela est vrai »

Merci frères et sœurs de mon Union pour la nomination. Personne ne sait mieux agir que vous. Honoré d’être nominé avec le reste de notre catégorie. Je les admire tous. «

– Nominé pour la meilleure performance d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée

Riz Ahmed, « Sound of Metal »

« Cela signifie que le monde est reconnu par mes pairs et SAG avec cette nomination. Je partage cela avec le reste de la distribution incroyable Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff, Chelsea Lee, Shaheim, Dominico Toledo, Jeremy Lee Stone, et en particulier nos acteurs sourds qui m’ont appris ce que signifie vraiment écouter et communiquer. J’espère que l’histoire de Ruben pourra nous inspirer et nous donner à tous une certaine force en ces temps difficiles. Merci à Darius Marder, Amazon et Caviar. «

– Nominé pour la meilleure performance d’un acteur masculin dans un rôle principal

Daveed Diggs, «Hamilton»

« Je suis honoré d’avoir été nominé par mes pairs pour ce prix. C’est vraiment un sentiment spécial. Et tout l’amour du monde pour Lin, Tommy, Lac et Andy, et tous mes compagnons de casting incroyables pour avoir créé un espace pour moi que tant de gens continuent de trouver leur chemin et de voir quelque chose de spécial. «Hamilton» continue vraiment de donner. Et de grandes félicitations à Ethan Hawke pour avoir été reconnu pour The Good Lord Bird! C’est l’un des projets que je suis le plus fier d’avoir travaillé et je l’ai vu faire l’une des transformations les plus incroyables que j’aie jamais vues chaque jour. Il mérite tout cela. Je vous aime tous. »

– Nominé pour la meilleure performance d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée

Carey Mulligan, « Jeune femme prometteuse »

« Merci à la Screen Actors Guild pour cet honneur. Je suis redevable à Emerald Fennell de m’avoir confié le rôle d’une vie. L’expérience de travailler avec elle et l’incroyable distribution qu’elle a réunie a été un prix. Être reconnu par mes pairs parmi ces performances extraordinaires est la cerise sur le gâteau d’une expérience que je chérirai toujours. «

– Nominé pour la meilleure performance par une actrice dans un rôle principal

Ramy Youssef, «Ramy»

« Merci pour cette formidable reconnaissance. Si vous m’aviez dit à l’école de théâtre que j’allais être nominé SAG, j’aurais abandonné plus tôt. »

– Nominé pour la meilleure performance d’un acteur masculin dans une série comique

Leslie Odom Jr., « Une nuit à Miami »

«Nous sommes très émus ce matin! Partager la reconnaissance du prix SAG-AFTRA avec mes frères Kingsley, Eli et Aldis; partager cette reconnaissance aux côtés de Nicolette Robinson et du reste de notre entreprise est tellement significatif. un ensemble d’acteurs, par l’un des nôtres! Regina King a longtemps illustré et modelé le meilleur de ce que notre profession peut être. Ayant expérimenté de première main «One Night in Miami», je peux vous dire que faire partie de cet ensemble était un le rêve de l’acteur. Je suis si heureux d’être inclus dans les nominations ce matin. Merci beaucoup. »

– Nominé pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un rôle de soutien

Ce message sera mis à jour si d’autres déclarations sont disponibles