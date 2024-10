Nicole Kidman fait sa première apparition après la mort de sa mère

Nicole Kidman rayonnait de sourires et envoyait des baisers lors de sa toute première apparition après le lamentablement de sa mère.

L’actrice de 57 ans était présente lundi 30 septembre à la Fashion Week de Paris 2025.

Nicole est arrivée au défilé Balenciaga femme printemps/été 2025 dans un look chic entièrement noir.

L’actrice a salué et a montré son amour à ses fans tout en enfilant une robe midi ajustée à col roulé noire.

Elle a complété son look avec des accessoires entièrement noirs, dont un petit sac à main, une paire de talons aiguilles et des bas.

Kidman a lâché ses boucles entièrement blondes avec de grandes nuances devant ses yeux.





C’était la première apparition de Kidman depuis l’annonce déchirante de la mort de sa mère.

Kidman venait d’arriver au Festival du Film de Venise 2024 lorsqu’elle a appris la mort de sa mère et est partie tôt.

Son nouveau film, Petite filleLa réalisatrice de Halina Reijn a révélé lors de l’événement : « Je suis sous le choc et je dois aller rejoindre ma famille, mais ce prix est pour elle. Elle m’a façonné, elle m’a guidé et elle m’a fait. Je suis je suis plus que reconnaissante de pouvoir dire son nom à vous tous par l’intermédiaire d’Halina. »

« La collision entre la vie et l’art est déchirante et mon cœur est brisé », poursuit le communiqué.

Pour cette raison, Kidman a également raté la première de Petite fille au Festival du film de Toronto.

Plus tard, l’actrice s’est rendue sur son compte Instagram officiel le 12 septembre pour remercier ses fans pour leur amour et leur soutien.