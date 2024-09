Nicole Kidman fait preuve de gentillesse envers l’ancien partenaire de sa co-star avec un geste doux

Nicole Kidman fait une déclaration surprenante à propos de l’icône hollywoodienne Liev Schreiber

Nicole Kidman fait un aveu surprenant à propos de l’icône hollywoodienne Liev Schreiber, avant la sortie de sa mini-série, Le couple parfait.

L’actrice oscarisée, qui joue aux côtés de Schreiber dans la nouvelle mini-série dramatique sur Netflix, a pris soin de « prendre des nouvelles » de l’ancienne partenaire de sa co-star, Naomi Watts, avant de s’engager dans le rôle.

Naomi et Schreiber sont sortis ensemble pendant 11 ans jusqu’à ce qu’ils décident de se séparer en 2016.

Lors d’une interview exclusive avec Divertissement hebdomadaire, L’actrice, qui a récemment reçu le prix AFI Lifetime Award pour son travail remarquable dans l’industrie du cinéma pendant plus de quatre décennies, s’est enthousiasmée : « Nous nous rencontrons toujours, nous sommes les meilleures amies. C’était très gentil de sa part de faire ça. »

Après avoir donné sa bénédiction à Nicole, Naomi a révélé qu’elle était plus que ravie de se connecter et de voir de quoi il s’agissait.

Elle s’est exclamée : « Je suis désespérée de [watch] parce que tout le monde en parle avec enthousiasme. Il vient d’être lancé il y a deux jours.

« J’attends ce film avec impatience. J’ai vu la bande-annonce. Elle a l’air fantastique. »

Pendant ce temps, le Bébé fille L’actrice a également parlé de sa romance à l’écran avec Liev dans la série.

Nicole, qui est actuellement mariée à la star de la musique Keith Urban, a expliqué : « Il y avait beaucoup de profondeur et de chaleur dans cette relation et elle a traversé beaucoup de choses au fil du temps, et comment peut-on traverser toutes ces choses si vous ne partagez pas une sorte de passion et de récit commun ? »

Le couple parfait sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 5 septembre 2024.