Nicole Kidman, Ethan Hawke, Girls5Eva, plus

Parfois, il n’est pas difficile de se demander ce que pensaient les électeurs Emmy.

Les nominations aux Emmy ont été annoncées mardi et des séries allant de « The Crown » à « The Mandalorian » à « Emily in Paris » ont été nominées pour les plus grands prix de la télévision.

Mais pour tous les dignes nominés, il y a beaucoup d’omissions choquantes dans la liste. Cette année n’est pas différente en ce qui concerne les rebuffades, car les séries et acteurs acclamés par la critique et préférés des fans ont été exclus de la liste, de Nicole Kidman dans « The Undoing » de HBO à la délicieuse comédie musicale de Peacock, « Girls5Eva ».

Et ce ne sont pas les seuls grands noms absents de la liste. En raison des retards de production causés par la pandémie de COVID-19, certains favoris de la cérémonie de l’année dernière ne sont pas éligibles car ils n’ont pas diffusé de nouveaux épisodes dans la fenêtre d’éligibilité du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Ainsi, alors que les fans se demandent peut-être où sont les nominations pour « Succession », « Ozark », « Stranger Things », « Better Call Saul », « Killing Eve », « The Morning Show » et « The Marvelous Mrs. Maisel », ils ont simplement n’avait rien à mettre en cause.

Cedric the Entertainer accueillera les Emmys le dimanche 19 septembre sur CBS (8 HAE / 5 HAP) avec une cérémonie en personne plus traditionnelle que celle que nous avons vue l’année dernière lorsque Jimmy Kimmel a dirigé un prix virtuel sur ABC. Jusque-là, voici les rebuffades les plus choquantes, flagrantes et tristes de la liste des nominations aux Emmy Awards 2021.

Nicole Kidman

Bien qu’elle ait remporté un Emmy pour sa première saison de « Big Little Lies » de HBO, l’actrice oscarisée a été négligée pour sa performance dans le drame policier animé du réseau câblé premium « The Undoing ». Sa co-star, Hugh Grant, a réussi à figurer sur la liste.

« Girls5Eva » et Renée Elise Goldsberry

Malgré des montagnes de critiques élogieuses, une bande-son addictive et la productrice de puissance Tina Fey derrière elle, cette sitcom Peacock sur la réunion d’un groupe pop féminin des années 90 n’a pas pu percer dans la catégorie comédie. Encore plus scandaleux, Goldsberry n’a pas réussi à entrer dans la catégorie des actrices de comédie (bien qu’elle ait obtenu un clin d’œil pour l’actrice de soutien dans une série limitée ou un film pour « Hamilton » de Disney +).

Phoebe Dynevor

Le drame sexy et bien-aimé de Netflix de l’ère Regency du producteur Shonda Rhimes a réussi un clin d’œil pour la série dramatique et l’acteur principal dans une série dramatique (Regé-Jean Page), mais l’actrice principale Dynevor ne rejoindra pas son duc dans le cercle des nominés.

Ethan Hawke

Hawke a eu une performance exceptionnelle en tant qu’abolitionniste John Brown dans la mini-série « The Good Lord Bird » de Showtime, mais il n’est pas devenu l’acteur principal d’une série limitée ou d’une catégorie de téléfilms, qui était empilée avec deux acteurs de « Hamilton » de Disney + : Lin-Manuel Miranda et Leslie Odom, Jr.

