Nicole Kidman et Salma Hayek ont ​​une conversation étrange révélée par un lecteur labial

Nicole Kidman et Salma Hayek ont ​​apparemment partagé un moment tendu lors de la Fashion Week de Paris.

Les divas, qui défilaient sur le tapis rouge devant les photographes, ont été aperçues en train de se chuchoter au moment où la chanteuse Katy Perry est entrée dans le cadre.

Jeremy Freeman, lecteur labial basé au Royaume-Uni, a révélé de quoi les actrices parlaient réellement.

« Allons-y, d’accord, ici », aurait dit Hayek.

Kidman a répondu : « Hé, je vais bien, je vais bien. Là, ça suffit, ça va.

Hayek est alors intervenu : « Nous devons… », b

« C’est bien, c’est bien », a déclaré Kidman avant de demander à Perry de regarder les photographes.

Cela survient alors que Kidman a perdu sa mère dans une tragédie déchirante.

Parlant de cette perte, Kidman a déclaré sur Instagram : « Ma sœur, moi et notre famille souhaitons vous remercier pour l’effusion d’amour et de gentillesse que nous avons ressentie cette semaine. Chaque message que nous avons reçu de ceux qui aimaient et admiraient notre Mère signifiait plus pour nous que nous ne pourrons jamais l’exprimer », écrivait-elle à l’époque.

« Merci de la part de toute notre famille d’avoir respecté notre vie privée pendant que nous prenons soin les uns des autres. »