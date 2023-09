Nicole Kidman et Lena Dunham mettent aux enchères des services bizarres sur eBay pour soutenir la grève des écrivains

Alors que la grève des écrivains fait rage dans son cinquième mois, certaines des plus grandes stars d’Hollywood proposent leurs propres biens et services dans le cadre d’un effort de collecte de fonds créatif, quoique bizarre.

La Coalition de solidarité syndicale (TUSC) est un groupe d’écrivains et de réalisateurs « décidés à se connecter avec les équipes touchées par la grève de la WGA de 2023 », selon son site Internet. « Voir les gens honorer nos piquets de grève nous a touchés et inspirés, et nous a présenté un modèle d’unité en action. »

Leur objectif actuel est d’offrir « un soutien financier direct aux membres d’équipage qui ont perdu leur assurance maladie en raison de fermetures liées à la grève » par le biais de diverses initiatives, notamment une vente aux enchères en cours sur eBay. Les objets varient du Zoom relativement banal avec Nicole Kidman à la fresque murale plus obscure peinte à la main de Lena Dunham.

« Nous avons fondé TUSC parce que, en tant qu’écrivains remarquables, nous ressentons une affinité incroyable avec l’équipe (IATSE, LiUNA et Teamsters) qui rendent notre travail possible – et en ce moment, ils souffrent, surtout en matière de soins de santé », a déclaré Dunham, un co-fondateur de l’organisation, a déclaré dans un communiqué, par Variety.

« Nous sommes très chanceux d’être partenaires de MPTF, qui en fait son activité 365 jours par an », a déclaré Dunham. « Nous sommes éblouis par tous les esprits brillants qui ont proposé des biens et des expériences aux enchères. Je suis toujours ravi de faire partie de ce groupe vital, et nous sommes continuellement reconnaissants envers l’équipe qui s’est montrée solidaire avec nous sur les piquets de grève. «

En plus de la fresque murale, Dunham s’est associé au réalisateur Spike Jonze pour organiser une « session virtuelle sur les bases de l’histoire ».

L’acteur de « Big Little Lies », Adam Scott, a accepté de promener votre chien basé à Los Angeles pendant une heure tandis que l’actrice Busy Philipps lui offre l’opportunité de suivre un cours de poterie avec elle à New York.

La star et comédien de « Better Call Saul », Bob Odenkirk, vous emmène dîner avec David Cross de « Arrested Development », qui, au moment de la publication, détenait l’enchère la plus élevée du site avec 10 000 $.

John Lithgow promet un portrait à l’aquarelle de votre chien bien-aimé, tandis que Natasha Lyonne dit qu’elle vous aidera à résoudre les mots croisés du dimanche du New York Times.

Les autres célébrités proposant des Zooms sont Dan Levy, Matt Bomer et Tim Dekay de « White Collar », ainsi que Zooey Deschanel, Lamorne Morris, Max Greenfield et Hannah Simone de « New Girl ».

Il existe également des objets plus traditionnels, comme des affiches signées et des scénarios, disponibles. La vente aux enchères se termine le 22 septembre.