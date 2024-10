Nicole Kidman bouscule Salma Hayek au défilé de mode à Paris

X

Contenu de l’article Il est rare de voir deux superstars s’affronter en public, mais cela semble être ce qui s’est produit lorsque Nicole Kidman et Salma Hayek se sont croisées à la Fashion Week de Paris le mois dernier.

Contenu de l’article Les actrices étaient présentes au défilé de printemps Balenciaga RTW (Prêt-à-porter) le 30 septembre lorsque leur échange tendu a été filmé. Une vidéo de cet incident gênant a été publiée, montrant des paparazzi essayant de prendre des photos de Kidman, Hayek et Katy Perry. Un clip montre les deux femmes debout l’une à côté de l’autre lorsque Hayek tente de mettre Kidman, qui avait le dos tourné, en position pour une photo. Le Frida La star a doucement poussé Kidman face aux caméras, mais Kidman a attrapé le poignet de Hayek et l’a arraché alors qu’elle se retournait vers Perry, alors qu’on peut entendre un photographe demander « une photo de plus ». Hayek essayait peut-être d’obtenir des photos publicitaires parfaites pour son mari, François-Henri Pinault, PDG de la société mère de Balenciaga, Kering, qui était de l’autre côté de sa femme. Kidman, quant à lui, est ambassadeur de Balenciaga depuis décembre 2023. Même s’il n’est pas clair si le Couple parfait L’actrice était mécontente du coup de coude de Hayek ou des photographes, a expliqué un expert en langage corporel au Courrier quotidien pourquoi Kidman ne semblait pas content des attouchements inutiles.

Contenu de l’article « Nicole semble poser joyeusement avec son amie Salma, plaçant un bras poli autour de ses épaules tout en gardant leurs torses écartés », a déclaré Judi James au média. « Le problème pourrait éventuellement survenir lorsque Nicole se retournera ensuite (avec ses cheveux couvrant son visage face aux caméras) pour avoir une conversation amicale plus personnelle avec Salma, qui travaille toujours sur la pose », a-t-elle poursuivi. « Dans un autre clip, nous pouvons voir Salma essayer apparemment d’orienter Nicole autour et loin d’elle en utilisant un bras et une main qui pourraient, même s’ils ne se touchent peut-être pas, être vus ou ressentis comme directifs et un peu supérieurs », a expliqué James. « Nicole semble repousser la main, suggérant que le contact mimé viole une sorte d’étiquette silencieuse, comme dans un possible ‘Je choisirai quand je partirai ou où je déménagerai’. »

C'était la première fois que Kidman était vue en public depuis la mort de sa mère début septembre. L'actrice oscarisée a annoncé le décès de sa mère, Janelle Anne Kidman, quelques heures seulement avant d'être nommée meilleure actrice à la Mostra de Venise pour son rôle dans Petite fille. Kidman a sauté l'événement pour rentrer chez elle auprès de sa famille en Australie. Le De gros petits mensonges étoile est allé sur Instagram pour partager des photos de sa mère bien-aimée, et a remercié tout le monde pour « l'effusion d'amour et de gentillesse » qu'elle et sa famille ont reçue.

