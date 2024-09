Nicole Kidman apprécie ses partenaires du « Couple parfait »

Nicole Kidman l’a félicitée Couple parfait camarades de casting

Lors d’une récente conversation avec le podcast Books, Beach, and Beyond, l’actrice et productrice de 57 ans a parlé de son expérience sur son nouveau drame policier Netflix.

« J’adore travailler dans un ensemble parce que vous avez tellement de personnages différents sur le plateau, vous observez tout le monde et vous apprenez à connaître tout le monde », a déclaré Kidman aux animateurs du podcast, l’auteure Elin Hilderbrand et Tim Ehrenberg.

Elle a ajouté : « J’ai parlé à Dakota l’autre jour et je lui ai dit : ‘Tu es tellement douée pour ça.’ Et Liev, mais aussi Eve, sont tout simplement un vrai délice… Je pense qu’elle est tout simplement enivrante. »

Kidman a noté que faire la version grand écran du roman de Hilderbrand de 2018 sous le même nom était une expérience formidable, en particulier avec ses camarades de casting Dakota Fanning, Liev Schreiber et Eve Hewson.

« Vous travaillez tous ensemble comme une troupe d’acteurs », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Et c’est ce que j’aime le plus. »

Kidman a joué des rôles littéraires à l’écran à de nombreuses reprises, notamment dans le roman de Michael Cunningham de 1999, Les Heures, et l’adaptation HBO du roman de Liane Moriarty de 2014 De gros petits mensonges,