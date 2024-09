Nicole Kidman a demandé conseil à sa meilleure amie Naomi Watts avant de faire « Le couple parfait » avec son ex Liev Schreiber | Liev Schreiber, Naomi Campbell, Nicole Kidman | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Nicole Kidman et Naomi Watts« L’amitié est toujours aussi forte après presque 30 ans !

La semaine dernière, Netflix a sorti la nouvelle série de thrillers policiers Le couple parfaitlequel Nicole57 ans, étoiles aux côtés de Liev SchreiberOMS Noémi55 ans, était en couple depuis plus d’une décennie.

Dans une nouvelle interview, Noémi a révélé que Nicole l’avait contactée avant de travailler officiellement avec Liev56 ans, dans la nouvelle émission.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Nous nous renseignons toujours, nous sommes les meilleurs amis du monde. » Noémi dit Eh bien« C’était très gentil de sa part de faire ça. »

Noémi et Liev étaient ensemble de 2005 à 2016 et partagent deux enfants, Sachané en 2007, et Kainés en 2008. Bien qu’ils ne soient plus ensemble, étant désormais mariés à des personnes différentes, Noémi et Liev sont restés proches car ils coparentent leurs enfants.

