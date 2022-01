Nicole James du RHOC semble totalement méconnaissable sur une photo apparemment refaite après que le débutant quitte mystérieusement le spectacle

NICOLE JAMES peut être absente de tous les nouveaux épisodes des Real Housewives of Orange County. Mais si quelqu’un la cherche, il se peut qu’il ne veuille pas utiliser une vieille photo.

La star de télé-réalité, qui aurait été « rétrogradée » dans l’émission, semble totalement méconnaissable par rapport à elle-même il y a 20 ans.

Avant: Une photo supposée être celle de Nicole James il y a 20 ans a des fans qui la comparent à Pamela Anderson[/caption] Instagram/Nicole James

Maintenant: Nicole a des traits du visage différents après avoir apparemment subi une chirurgie plastique[/caption]

Un site Web qui prétend avoir trouvé une photo de l’homme maintenant âgé de 42 ans dit que le cliché remonte à environ 2003 et présente une future Nicole aux cheveux blonds et aux lèvres plus épaisses.

Les utilisateurs de Reddit ont rapidement souligné les différences, comparant l’ancienne photo à des personnalités comme Pamela Anderson, Tara Reid, Jenna Jameson et même « Melissa Joan Hart dans Jenny McCarthy drag ».

Les fans n’ont pas non plus pu s’empêcher de remarquer ses choix vestimentaires piégés dans le temps.

Une personne a noté: « Oh mon dieu, c’est la mode des années 2000: plaid, licou, nombre aléatoire collé dessus. »

Un autre l’a appelé: « essentiellement le look Playboy des années 90 ».

Pourtant, au moins une personne a vu les similitudes : « Suis-je aveugle ? Elle ressemble beaucoup. Elle n’a tout simplement pas les lèvres et les faux cils qu’elle a dans la série, mais sinon, elle lui ressemble, jusqu’à la mode.

NICOLE BOTTÉE

Les fans n’auront peut-être pas l’occasion de juger par eux-mêmes, car Nicole est apparemment absente de tout nouvel épisode, après que son secret a révélé qu’elle avait poursuivi le mari de Heather Dubrow, le Dr Terry, pour un mauvais travail de boob.

La révélation choquante est venue sur le premier épisode de la saison 16.

Après que Nicole ait rencontré son amie Heather, 52 ans, pour aller se promener, les deux femmes ont réalisé qu’elles connaissaient toutes les deux la star du RHOC, Shannon Beador.

Heather a ensuite rattrapé Shannon, 57 ans, pour le déjeuner, où elle a noté que Nicole avait mentionné la connaître.

Shannon a laissé entendre qu’elle connaissait un secret sur Nicole dans une interview confessionnelle, mais a choisi de ne pas révéler la nouvelle.

Cependant, Shannon a dit plus tard aux autres stars du RHOC, Gina Kirschenheiter et Emily Simpson, que Nicole aurait poursuivi le mari de Heather, Terry.

Gina a rappelé les affirmations de Shannon dans un confessionnal, réitérant : « Nicole a poursuivi Terry Dubrow. »

Elle a insisté pour que Heather soit informée du procès, bien que Shannon ait déclaré dans un confessionnal: « J’ai conclu un pacte avec Gina et Emily la nuit avant de dire si, pour une raison quelconque, c’est la même personne que nous gardons la bouche fermée. »

Gina a finalement rompu le pacte lorsqu’elle a confronté Heather à propos du procès.

Avant de s’asseoir avec Heather lors d’une fête, Gina a expliqué dans un confessionnal : « La bonne chose à faire est de le dire à Heather parce que je ne pense pas être capable de prétendre que tout va bien. »

L’épisode s’est terminé avec Heather demandant à Gina si elle « blaguait » avant de monter à l’étage et d’insister pour que tout le monde quitte la fête.

FEUDING AVEC LES DUBROWS

RadarOnline avait précédemment rapporté que Nicole avait critiqué les compétences de Terry en tant que chirurgien plasticien, ce qui avait entraîné sa querelle avec Heather.

Un initié a déclaré au point de vente en octobre: ​​«Nicole a été amenée par Heather mais n’a été filmée que pendant quelques semaines.

« Une grande histoire qui va se jouer (mais c’est aussi la raison pour laquelle elle n’est plus dans la série à plein temps) est que Nicole n’était pas satisfaite de l’augmentation mammaire que Terry lui a faite il y a de nombreuses années. »

Ils ont poursuivi: «Cela a commencé à circuler dans le groupe et Heather l’a découvert parce que Shannon le disait à tout le monde sauf à elle.

« Cue le combat entre Heather et Shannon. »

Le point de vente a ajouté que Nicole avait arrêté de tourner RHOC plusieurs semaines avant la fin de la production de la saison en octobre.

On ne sait pas actuellement si Nicole a choisi de voir son rôle réduit ou si elle a été rétrogradée de force.

Nicole aurait été rétrogradée de la série après la révélation d’un secret explosif[/caption] Instagram/Nicole James

On a découvert que Nicole avait poursuivi le mari de Heather Dubrow, le Dr Terry, pour un mauvais travail de seins.[/caption] Instagram/Nicole James

On ne sait pas si Nicole sera de retour pour les prochains épisodes[/caption]





