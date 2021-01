Star de la réalité Nicole Franzel est enceinte. le Grand frère 18 la gagnante attend son premier enfant avec son fiancé Victor Arroyo, contre qui elle a concouru dans la série télé-réalité en 2016.

Elle a confirmé la nouvelle sur Instagram, écrivant: « Nic + Vic = notre petit coup de pied. Nous sommes tellement excités d’annoncer que nous sommes ENCEINTES! Nous nous sentons tellement bénis et reconnaissants. »

Nicole et Victor se sont fiancés en 2018 et prévoyaient de se marier aux îles Turques et Caïques en décembre 2021 avant de le repousser en mai en raison de la pandémie de coronavirus.

Bien qu’ils soient très amoureux maintenant, les futurs parents n’étaient en fait pas du tout un couple Grand frère. En fait, la romance n’a éclaté entre les deux qu’après la fin de la compétition.

« Nous avons beaucoup parlé en tant qu’amis et, vous savez, à travers sa vie et ma vie, nous n’étions qu’un livre ouvert. Elle est vraiment géniale », a-t-il dit Divertissement ce soir en 2018. « Beaucoup de gens ne la connaissent pas au-delà de Big Brother, mais elle est chérie dans la vraie vie et je l’aime à en mourir. »

« Tout s’est réuni pour la première de Grand frère 19, où nous étions à New York et nous avons juste cliqué « , at-il poursuivi. » A partir de là, c’était, je suppose que c’était une histoire d’amour, et maintenant c’est ma petite amie. «