L’actrice et comédienne nominée aux Emmy Awards Nicole Byer parle d’une expérience raciale inappropriée qu’elle a endurée lors d’une audition pour un rôle.

Nicole a parlé avec Laverne Cox pour l’actrice ‘ Si nous sommes honnêtes E ! réseau spécial sur le moment où un directeur de casting lui a demandé d’être “plus noire”.

“D’habitude, ils disent ‘impertinent, plus street, plus urbain’, mais j’ai lu [the line], et elle m’a dit : ‘Pouvez-vous être plus noire ?’ », a déclaré Byer, qui vient d’avoir 36 ans, à Cox. « Je jouais juste une fée. Et elle m’a dit : ‘Soyez aussi noire que possible’. Si vous devenez trop noir, je vous ramènerai », a déclaré Nicole à propos de l’échange qui a eu lieu il y a près de 15 ans.