Nicole Bass de Towie révèle la première photo de sa petite fille et son adorable nom

La star de TOWIE, Nicole Bass, a donné naissance à son premier bébé avec son mystérieux petit ami il y a quelques jours à peine.

La jeune femme de 31 ans a partagé la bonne nouvelle avec ses 310 000 abonnés sur Instagram.

Inconnu, clair avec bureau photo

Nicole Bass a partagé un adorable cliché de son tot[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

La star de télé-réalité a opté pour le nom de Bella Rose pour le nouveau-né[/caption]

Instagram/@nicolecharbass

La star a donné naissance à sa fille le 7 novembre[/caption]

La superbe star de télé-réalité Nicole a depuis partagé sa première photo de sa petite fille, tout en révélant également le nom.

Nicole a opté pour le prénom Bella Rose pour sa ravissante fille.

Dans les images douces, le tot peut être vu dans une tenue entièrement rose tout en étant bien au chaud dans son lit.

On peut voir un lapin en peluche garder la compagnie du nouveau-né, et elle arbore une tête de cheveux noirs.

En savoir plus sur Nicole Bass ‘MA PETITE FILLE’ Nicole Bass de Towie donne naissance à son premier bébé et partage une adorable première photo BASSE MAISON À l’intérieur de la maison d’Essex de la star de Towie, Nicole Bass, alors qu’elle révèle qu’elle va avoir son premier bébé

Une source a déclaré au Sun que Nicole a décrit la naissance de Bella Rose comme “la meilleure” expérience, mais aussi traumatisante.

La star a donné naissance à sa fille le 7 novembre à 02h00 et elle pesait 6,14 livres.

L’initié a déclaré au Sun: «Elle gémissait de douleur pendant quelques heures et on ne cessait de lui dire qu’elle n’était pas en travail.

«Elle était dilatée à 1 cm, donc au moment où elle est arrivée à 12 ans, Nicole souffrait atrocement et mendiait une péridurale.

« C’était difficile parce qu’ils n’arrêtaient pas de lui dire qu’elle n’était pas en travail même si elle l’était.

“C’était une expérience un peu traumatisante pour elle, mais elle a aussi dit que c’était la meilleure parce que sa belle fille est née.”

La favorite de la réalité, qui est devenue célèbre dans l’émission ITVBe en 2015, a publié une adorable vidéo de sa fille accrochée à son doigt lorsqu’elle l’a accueillie pour la première fois.

Nicole a déclaré: “Ma petite fille est venue si vite, 2 heures du matin ce matin, maman n’a même pas eu le temps de soulager la douleur, elle est venue [sic] pleine peau dans les deux heures.

« Je n’arrive toujours pas à y croire ! Mais je l’ai fait et tu étais [sic] ça vaut tout. »

C’était en avril lorsque Nicole a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

La star de télé-réalité s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo d’elle-même montrant sa bosse de bébé en pleine croissance.

Le clip la montrait annonçant la nouvelle à ses proches et donnant également aux fans leur premier aperçu de son ventre de femme enceinte.





La vidéo montrait également son mystérieux petit ami et le père du bébé, qui n’avaient jamais été vus sur ses réseaux sociaux auparavant.

Elle a écrit à côté de la vidéo: “La moitié de vous et la moitié de moi. Bébé Beasley prévu pour octobre 2022, papa et moi avons hâte de te tenir.

«Nous sommes si heureux que nos cœurs soient pleins, bébé tu es déjà tellement aimé.

“Quiconque me connaît personnellement sait que j’ai rêvé de ce moment d’avoir une famille à moi, d’avoir une famille avec l’amour de ma vie et le partenaire le plus incroyable qu’une fille puisse souhaiter est un rêve devenu réalité. Je vous aime tendrement tous les deux.

Nicole a décidé de garder secrète l’identité du père de son enfant.

Rex