Nicolas Raskin: les Rangers signent le milieu de terrain belge du Standard de Liège | Nouvelles du football

Les Rangers ont finalisé la signature du milieu de terrain Nicolas Raskin du Standard de Liège le jour de la date limite.

Le joueur de 21 ans était l’une des principales cibles du manager Michael Beale au cours de cette fenêtre de transfert et il est entendu que les Rangers ont vu la concurrence de plusieurs clubs à travers l’Europe pour le joueur.

Raskin a conclu un accord à long terme et devient la deuxième arrivée du club Ibrox en janvier après la signature de Todd Cantwell.

Sky Sports News comprend que Beale est ravi des affaires que le club a réalisées ce mois-ci, bien qu’il ait raté Morgan Whittaker après que Swansea ait décidé de conserver l’attaquant, et les Rangers prévoient maintenant de faire d’autres ajouts cet été.

Raskin a déclaré: “Je suis très excité d’être ici et je suis également très fier de rejoindre un très grand club. J’ai hâte de jouer à Ibrox. C’était très excitant quand on m’a parlé de l’intérêt des Rangers parce que c’est un grand club.

“J’ai hâte de faire mes débuts et j’espère que ce sera le plus tôt possible.”

Beale a ajouté: “En tant que club de football, Nicolas est un joueur que nous suivons depuis longtemps et nous sommes très heureux de l’accueillir, lui et sa famille, aux Rangers.

“C’est un jeune joueur qui a déjà accumulé une bonne expérience en compétition nationale et européenne. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui et de l’intégrer dans notre équipe.”

Image:

Michael Beale serait ravi de l’activité de transfert des Rangers ce mois-ci





Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, a déclaré : “Nous sommes ravis de renforcer encore notre équipe aujourd’hui avec l’arrivée de Nico.

“C’est un jeune joueur talentueux et quelqu’un que je connais aimera travailler et développer davantage son talent avec Michael et notre équipe.”

Raskin – qui est passé par l’académie du Standard de Liège avant un passage au niveau des jeunes avec Anderlecht – a fait ses débuts seniors en février 2018 avant de faire 96 apparitions dans toutes les compétitions pour son club natal.

Sous réserve de la confirmation de son permis de travail, Raskin commencera à s’entraîner avec les Rangers dans les prochains jours.

Qu’est-ce que Raskin apportera aux Rangers?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager des Rangers, Michael Beale, explique pourquoi il pense que Nicolas Raskin sera un ajout important à son équipe



Parlant du milieu de terrain lundi, Beale a déclaré : “C’est un excellent joueur.

“C’est quelqu’un qui peut connecter le milieu de terrain et les attaquants, c’est techniquement un très, très bon joueur, il peut jouer en six ou en huit.

“C’est un joueur qui attire l’attention en raison de son âge et du fait que son contrat arrive à expiration. Il a beaucoup de gens qui l’aiment et c’est un joueur qui est également très apprécié dans la composition de l’équipe nationale belge.

“Je veux des joueurs ici pour le long terme et pour nous rendre plus forts en ce moment. Une fois la fenêtre fermée, le coaching a lieu et j’ai hâte d’y être.

“Nous avons toujours des objectifs différents pour chaque poste – je suis vraiment satisfait des objectifs de notre équipe de recrutement, nous sommes tous alignés dans tout le club.”

