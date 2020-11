Nicolas Pepe mène Arsenal à la victoire à Molde en 9/10, réparant les erreurs du week-end

Arsenal a remporté quatre victoires en phase de groupes contre quatre en Ligue Europa cette saison après avoir battu Molde 3-0 jeudi soir.

Le côté extérieur a bien commencé sur le terrain artificiel, mais le gaspillage de finition a sapé un bon jeu de construction. Leur patience a finalement été récompensée juste après la pause, lorsque Nicolas Pepe, fraîchement sorti d’un envoi controversé à Leeds United, a renvoyé le ballon pour donner à Arsenal une avance vitale. Reiss Nelson a ajouté une seconde minute plus tard, rendant à la maison le superbe centre bas de Joe Willock. Folarin Balogun a conclu la victoire en beauté tardivement, marquant son premier but européen pour le club dans le processus.

Cette victoire donne fermement à Arsenal le contrôle du groupe B, confirmant sa place dans les huitièmes de finale de la compétition.

Positifs

Le côté extérieur semblait très menaçant de larges zones, Nelson et Pepe causant tous deux des problèmes lors de la conduite en avant. Cependant, la nouvelle formation, impliquant un arrière quatre plutôt qu’un cinq, pourrait être un plan pour aller de l’avant. Les Gunners ont atteint un bon équilibre dans l’ensemble, et avec une finition légèrement meilleure, la victoire aurait pu être conclue encore plus tôt. S’ils continuent d’entrer dans des zones dangereuses avec une telle régularité, les objectifs ne devraient pas être trop un problème à l’avenir.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

Négatifs

Lorsqu’ils réussissaient à se retrouver dans des positions d’apparence dangereuse, cela était trop souvent gaspillé par un produit final médiocre. Des joueurs comme Nelson, Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette n’ont pas pu capitaliser sur un bon jeu de préparation en première période. La récente sécheresse des buts du club n’aide probablement pas les choses, alors Mikel Arteta sera heureux qu’ils l’aient terminé en beauté en seconde période. En outre, Molde a réussi à créer toutes sortes de problèmes pour les visiteurs chaque fois qu’ils réussissaient à fouetter une croix à moitié décente.

Note du manager sur 10

8 – Arsenal n’avait pas marqué de but en jeu ouvert pendant 500 minutes avant cet affrontement, et cela s’est montré en première mi-temps. Arteta a fait de son mieux pour essayer de rectifier cela en jouant quatre à l’arrière, avec Lacazette, Nelson et Pepe tous en attaque. Son côté a continué à avoir l’air vif offensivement et a finalement obtenu sa récompense à l’heure. Le manager espère que son équipe a tourné un coin, car une partie de leur jeu offensif a été magnifique.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Runar Runarsson, 7 ans – Le jeune stoppeur avait l’air solide lorsqu’il a été appelé à l’action, y compris un bel arrêt de réaction en première mi-temps.

DF Cedric Soares, 6 ans –– Assuré défensivement, mais à l’avenir, il n’a pas réussi à faire le même genre d’impact qu’Ainsley Maitland-Niles sur le flanc opposé.

2 Liés

DF Shkodran Mustafi, 7 ans – A très bien joué dans ce qui est son troisième départ consécutif en Ligue Europa. Beaucoup amélioré ces derniers temps.

DF David Luiz, 7 ans – Lisez le jeu remarquablement bien et n’a jamais cessé d’essayer de faire avancer son côté en possession. Le défenseur livewire était tout aussi efficace sur le plan aérien.

DF Ainsley Maitland-Niles, 7 ans – Semblait très dangereux en tandem avec Nelson sur la gauche. Ses courses en avant et son jeu de liaison intelligent ont ouvert la ligne de fond de Molde à quelques reprises.

MF Granit Xhaka, 7 – Gardé simple au milieu du parc. Sa contribution défensive a été la plus impressionnante, car il a réalisé plusieurs excellents blocs.

MF Joe Willock, 8 ans – Confiant en possession, bien qu’il joue un rôle plus profond que celui auquel le jeune anglais est peut-être habitué. Son aide magnifiquement pondérée pour le but de Nelson a complété une excellente nuit de travail.

Nicolas Pepe a marqué le premier but d’Arsenal en route vers une victoire confortable à Molde. David Price / Arsenal FC via Getty Images

FW Reiss Nelson, 8 ans – Meilleur joueur d’Arsenal en première mi-temps. L’ancien prêteur de Hoffenheim a marqué le deuxième but de son équipe de la soirée après une course intelligemment chronométrée dans la surface.

FW Nicolas Pepe, 9 ans – L’international ivoirien ressemblait à un homme en mission ce soir-là après son envoi très médiatisé le week-end dernier. Sa course directe et sa traçabilité industrieuse ont finalement été récompensées en seconde période, quand il a renvoyé de manière experte le premier match d’Arsenal.

FW Alexandre Lacazette, 7 ans – Joué dans une position n ° 10 plus profonde, libérant apparemment le joueur de 29 ans, qui semblait profiter de l’espace supplémentaire qui lui était accordé.

FW Eddie Nketiah, 6 ans – Il avait l’air vif et constamment fait des courses d’étirement de la défense derrière. Malheureusement pour l’international anglais U21, il a rarement été choisi et a gaspillé la plupart des opportunités qui lui ont finalement été présentées.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Substituts

DF Rob Holding, 7 ans – Remplacé Luiz pour la deuxième période, après que le Brésilien se soit blessé. A peine mis un pied de mal alors qu’il était sur le terrain.

MF Dani Ceballos, 6 ans – Bien inséré au milieu de terrain après avoir remplacé Xhaka à l’heure.

DF Kieran Tierney, 6 ans – Ajout d’une bonne énergie sur le côté gauche.

MF Emile Smith-Rowe N / R – A fourni l’aide pour le but tardif de Balogun.

FW Folarin Balogun, N / R – Marqué avec pratiquement sa première touche du jeu, après un excellent virage pivotant.