Nicolas Pepe admet ouvertement qu’il y a des problèmes à Arsenal dans une interview honnête

Nicolas Pepe a déploré les «problèmes de concentration» d’Arsenal après sa défaite 1-0 à domicile face à Manchester City.

Les Gunners se sont retrouvés à seulement 76 secondes du match de Premier League, alors que Raheem Sterling dirigeait City devant.

L’ailier Riyad Mahrez a eu beaucoup trop de temps pour obtenir son centre par l’arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney, tandis que l’arrière central Rob Holding sera extrêmement déçu d’avoir été battu en l’air par Sterling – qui est sept pouces plus petit que lui.

City n’a peut-être pas augmenté son avance, mais l’objectif initial de Sterling les a mis sur la bonne voie pour une victoire confortable aux Emirats.

Pepe, 25 ans, a admis que le mauvais début de match d’Arsenal leur avait coûté face aux leaders de la ligue, a déclaré le site RMC Sport : « Nous avons des problèmes de concentration, nous devons régler ça.

« Nous avons eu des occasions dans ce match aussi. Dans ce match, il y avait ce but et plus rien. »

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a fait écho aux commentaires de l’international ivoirien dans sa propre interview d’après-match.

