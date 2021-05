Nicolas Pepe 9/10 aide Arsenal à gagner tardivement contre Palace

Arsenal a scellé une victoire 3-1 à Selhurst Park, dans ce qui était le dernier match à domicile de Roy Hodgson en tant que manager de Crystal Palace, mais l’a laissé tard pour réclamer les trois points.

2 Liés

Les Gunners ont impressionné dès le départ, la pression étant finalement révélatrice juste avant la mi-temps. Un beau jeu de liaison entre Bukayo Saka et Kieran Tierney a vu l’Ecossais inscrire un centre parfaitement pondéré, qui a ensuite été poignardé dans le filet par Nicolas Pepe.

Palace aurait facilement pu être réduit à 10 hommes à ce stade, Christian Benteke évitant d’une manière ou d’une autre un carton rouge alors qu’il semblait donner un coup de coude à Mohamed Elneny au visage. Au grand dam d’Arsenal, c’est l’attaquant belge qui a dirigé à la maison le but égalisateur pour les Eagles au début de la seconde mi-temps alors qu’il n’avait pas été marqué sur un coup franc.

Arsenal a creusé profondément cependant, avec les remplaçants tardifs Martin Odegaard et Gabriel Martinelli combinant bien pour le deuxième but avec une minute à jouer. Pepe a ensuite décroché son deuxième du match dans les dernières secondes pour s’assurer que les hommes de Mikel Arteta ne soient qu’à un point de leurs rivaux Tottenham à la septième place.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Positifs

Arsenal a été assuré en première mi-temps, le terminant avec 70% de possession malgré le fait de jouer à l’extérieur. Ils étaient incisifs quand ils en avaient besoin, comme en témoigne le beau mouvement qui a conduit au but de Pepe.

Le bon travail sur le ballon a été mis en place par un solide arrière quatre, qui a très bien fait pour garder les goûts de Benteke et Wilfried Zaha assez calmes. Les Gunners ont également réussi à garder la tête face à l’hostilité, certains des joueurs du Palace étant un peu trop zélés lors des plaquages. Alors que les niveaux de performance se sont légèrement ralentis en deuxième période, les premières étapes devraient au moins plaire à Arteta. De plus, il y a des signes encourageants d’Odegaard, dont la belle passe décisive a transformé le match pour Arsenal à la fin.

Négatifs

Alors que Palace a été complètement surpassé au cours de la première mi-temps, ils ont eu le meilleur sur Arsenal lorsque le ballon était en l’air. Sur coups arrêtés, Palace a dominé aux deux extrémités du terrain, le gardien Bernd Leno contraint à une poignée de beaux arrêts après de puissants en-têtes comme Gary Cahill.

Le manque de présence aérienne a finalement coûté à Arsenal, alors que Benteke a haussé les épaules Elneny et Gabriel pour diriger l’égalisation de Palace à la maison sur un coup franc bien travaillé. Cela ne s’est pas amélioré pour l’équipe d’Arteta à partir de là, car ils ont eu du mal à créer des chances remarquables jusqu’à ce que les remplaçants ouvrent une ouverture avec quelques minutes restantes.

Note du manager sur 10

8 – La tactique d’Arteta semblait être parfaite après une première mi-temps dominante. Le pivot de milieu de terrain d’Elneny et Thomas Partey a parfaitement fonctionné, la paire aidant à remettre la possession à de nombreuses reprises. Saka et Pepe ont également été excellents sur les ailes, car la paire s’est parfaitement combinée pour le premier but d’Arsenal. En seconde période, cependant, Arteta a choisi de faire venir Martin Odegaard, Granit Xhaka et Gabriel Martinelli. Cela s’est avéré être un coup de maître, alors qu’Odegaard et Martinelli se sont combinés pour marquer le deuxième but tardif d’Arsenal.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 7 ans – L’Allemand a fait une poignée d’arrêts solides pour garder Arsenal dans le match. Sa tenue de route en particulier était excellente.

Chambres DF Callum, 5 – Il avait l’air légèrement décalé, se faisant dépasser par le livewire Zaha à de trop nombreuses reprises. Sa traversée était également inférieure à la normale lors de la progression.

DF Rob Holding, 7 ans – Il a gardé la tête quand tous ceux qui l’entouraient perdaient la leur. Arsenal aurait sûrement perdu le match sans le défenseur anglais.

DF Gabriel, 5 ans – A plutôt bien commencé le match mais, au fur et à mesure de sa progression, Benteke a commencé à trouver plus de joie face au Brésilien. Cela a abouti à ce que l’attaquant du Palace ait eu du mal à décoller pour rentrer à la maison avec le but égalisateur.

DF Kieran Tierney, 8 ans – Impressionné en s’aventurant en avant, réussissant à passer son marqueur pour fouetter des croix magnifiquement pondérées à plusieurs reprises. Son centre pour l’ouverture de Pepe, après un bon jeu de liaison avec Saka, était particulièrement brillant.

MF Mohamed Elneny, 6 ans – L’Egyptien a mis la ligne arrière du Palace sous pression avec une série de balles précises aux attaquants rapides d’Arsenal. Malheureusement, ses lacunes défensives l’ont laissé tomber, car il a laissé Benteke aller marquer.

MF Thomas Partey, 7 ans – Interrompre efficacement le jeu au milieu du parc, aidant à déclencher un certain nombre de contre-attaques dans le processus. Son influence sur le jeu s’est toutefois rétrécie en deuxième période.

MF Emile Smith Rowe, 7 ans – En dépit d’être l’un des plus jeunes joueurs sur le terrain, le diplômé de l’académie s’est montré affirmatif, avec un certain nombre de bonnes courses en avant. Dérive parfois pour livrer un certain nombre de croix taquines dans la boîte.

FW Bukayo Saka, 7 ans – A réalisé un certain nombre d’excellentes courses hors du ballon, avec l’un de ceux qui ont commencé le mouvement qui a finalement conduit au but d’Arsenal en première mi-temps. Sa roue arrière pour lancer l’aide de Tierney était une délicieuse innovation.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 7 ans – Bien que la finition du joueur de 31 ans ait été légèrement capricieuse, sa contribution globale à la victoire d’Arsenal ne doit pas être négligée. Il a souvent baissé plus profondément pour lier efficacement le jeu avec le milieu de terrain.

Pepe s’est inscrit sur la feuille de match pour un doublé. Facundo Arrizabalaga / PA Images via Getty Images

FW Nicolas Pepe, 9 ans – Buteur du premier but, principalement dû à son excellent mouvement dans la surface. L’Ivoirien a ensuite scellé les trois points pour les Gunners avec une course mazy, suivie d’une finition composée dans le coin inférieur.

Substituts

MF Martin Odegaard, 7 ans – Remplacement de Saka à l’heure. Attrapé une passe décisive en fin de course, fouettant un centre sublime à partir duquel Martinelli a marqué le but gagnant d’Arsenal.

MF Granit Xhaka, N / A – Entré pendant les 10 dernières minutes du jeu. Stabilise le navire au milieu de terrain.

FW Gabriel Martinelli, N / A – Buteur du vainqueur tardif d’Arsenal, restant composé pour terminer à la deuxième fois. Super sub à la rescousse.