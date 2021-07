Nicolas Otamendi partage des extraits de célébration du vestiaire après la victoire de l’Argentine sur la Colombie

L’Argentine renouvellera les hostilités avec ses anciens rivaux brésiliens lors du choc au sommet de la Copa America 2021 après avoir battu la Colombie aux tirs au but (3-2) mercredi. La star argentine Lionel Messi a mis en place son coéquipier Lautaro Martinez pour donner l’avantage au Colombien Luis Diazlevelled pour envoyer le match aux tirs au but. Cependant, Emiliano Martinez était le héros du jour et a réalisé un triplé d’arrêts en plongeon pour aider son équipe à se qualifier pour la finale de la Copa America dimanche.

Avec la victoire, l’Albiceleste était aux anges, tandis que le défenseur argentin Nicolas Otamendi a partagé des extraits pour montrer l’atmosphère exubérante dans le vestiaire. Le joueur de 33 ans a partagé une bobine Instagram pour nous donner un aperçu de la célébration de l’équipe. Le clip vidéo commence avec Otamendi s’imaginant avant de faire un panoramique de la caméra vers son coéquipier Papu Gomez.

L’ailier de Séville améliore l’ambiance en entrant dans la routine de danse, il a été habilement soutenu par les applaudissements et les sifflets de ses coéquipiers. Gomez se promène également dans le vestiaire entre ses démonstrations de danse. Le clip est ensuite coupé pour montrer la star du jour Martinez serrant ses coéquipiers dans ses bras avant qu’il ne montre lui aussi ses talents de danseur. Les parties finales montrent une maquette d’image d’un fan agitant le drapeau argentin depuis une fenêtre. Le visuel suivant est celui de Gomez essayant de serrer Otamendi dans ses bras.

Regardez-le ici :

L’Argentine, qui a remporté le dernier de ses 14 titres en Copa America en 1993, aura à cœur d’en atteindre 15 lorsqu’elle affrontera le Brésil, champion en titre, au Maracana dimanche. Cependant, ils ont une tâche difficile à accomplir car les hôtes ont remporté le trophée de la Copa America à neuf reprises et à cinq reprises, ils ont organisé le tournoi.

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en demi-finale de l’édition 2019 de la Copa America, lorsque les buts de Roberto Firmino et Gabriel Jesus ont envoyé le Brésil sur la voie de son neuvième titre.

