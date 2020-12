Le président vénézuélien Nicolas Maduro a allégué que les forces à l’intérieur de la Colombie, soutenues par le président Ivan Duque, complotaient pour attaquer l’armée vénézuélienne dans les prochains jours.

«La Colombie prépare de nouvelles attaques contre l’armée du pays, avec des mercenaires entraînés, avec un financement de [president] Ivan Duque, préparant les attentats à la fin de cette année ou aux premiers jours de 2021 », Maduro a déclaré dans un discours de lundi tout en louant les forces armées nationales.

Le président faisait référence à un incident en mai, qui a considérablement accru les tensions entre Caracas et Bogota. Ensuite, l’armée vénézuélienne a engagé une escouade d’individus goudronnés qui tentaient de s’infiltrer dans le pays, tuant plusieurs d’entre eux et en capturant plus d’une douzaine, dont d’anciens bérets verts américains.

Le groupe avait également apparemment des liens avec des cellules antigouvernementales locales, qui leur avaient fourni des véhicules et des fournitures.

Le gouvernement vénézuélien a imputé la responsabilité de l’incursion ratée à la Colombie et aux États-Unis, Maduro affirmant que l’objectif du groupe était «Pour tuer le président du Venezuela.» Bogota et Washington ont nié ces accusations, les rejetant comme « sans fondement. »

Aussi sur rt.com Maduro était-il le «jackpot»? Les anciens Bérets verts américains révèlent de nouveaux détails sur le coup d’État bâclé au Venezuela dans des enregistrements d’interrogatoire

L’incident litigieux lui-même est survenu environ un an après l’échec d’une tentative de coup d’État militaire menée par l’opposition vénézuélienne dirigée par Juan Guaido, qui était ouvertement soutenue par les États-Unis et certains de leurs alliés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!