Nicolas Jackson sauve le prix du but du mois à Chelsea, mais les Blues s’inquiètent de la blessure d’un autre joueur clé

Nicolas Jackson a sauvé le prix du but du mois de Chelsea en battant Brighton pour se qualifier pour le prochain tour de la Coupe Carabao.

Mais alors que les Bleus vont s’imprégner de leur victoire bien méritée, des inquiétudes grandissent concernant une blessure potentielle d’une autre de leurs stars clés.

2 Le but de Jackson en seconde période a suffi à sceller la victoire de Chelsea Crédit : Getty

La signature estivale de 32 millions de livres sterling de Chelsea a marqué le but vainqueur de son équipe et son deuxième but de la campagne, un peu plus d’un mois après avoir ouvert son compte contre Luton, alors que les Blues battaient les Seagulls 1-0.

En plus d’avoir aidé son équipe à remporter sa première victoire depuis août, Jackson a également marqué le premier but de l’équipe senior ce mois-ci, mettant ainsi fin aux inquiétudes des fans quant à la façon dont le prix du but du mois de septembre allait fonctionner.

S’exprimant dans son interview d’après-match, Mauricio Pochettino a déclaré : « Bonne réponse de l’équipe, j’étais à nouveau très satisfait de la performance et maintenant heureux de la victoire et il est important de se qualifier dans la compétition et de renforcer notre confiance et notre élan. J’espère nous pouvons apporter cet élan à l’avenir.

« [Jackson] Oui, je suis très content, je pense que quand l’attaquant marque, c’est important. Il avait besoin de sentir le filet et important pour lui, très content pour lui. »

Les Blues ont déjà amélioré leur parcours de la saison dernière dans la compétition qui les a vu éliminés par Man City au troisième tour et affronteront ensuite Blackburn, équipe du championnat, à Stamford Bridge.

Mais malgré un autre match nul en coupe à l’horizon, les fans des Blues sont également confrontés à la perspective de se retrouver sans l’une de leurs stars clés pour leurs matches les plus immédiats – Ben Chilwell.

« Oui, nous devons évaluer demain mais je pense que c’est un problème aux ischio-jambiers », a confirmé Pochettino après le match.

Une blessure de Chilwell sera un coup dur pour Chelsea, qui fait déjà face à l’absence d’autres stars clés qui sont mises à l’écart en raison de blessures.

2 Chilwell serait un énorme raté pour Chelsea Crédit : Getty

Le skipper Reece James, Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Wesley Fofana, Marcus Bettinelli, Carney Chukwuemeka et Benoit Badiashile sont également tous hors de combat.

Les Blues, blessés, affronteront ensuite Fulham dans un derby de l’ouest de Londres lundi soir, en direct sur talkSPORT, alors qu’ils espèrent poursuivre sur leur lancée de la victoire de mercredi en Premier League.