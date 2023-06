Nicolas Coster est décédé à 89 ans.

Coster est décédé lundi soir à la suite d’une longue bataille contre le cancer, peut confirmer Fox News Digital. L’acteur a lutté contre les syndromes myélodysplasiques (SMD) dus au cancer. Sa femme, Yelena « Elena » Coster, est restée à ses côtés tout au long des problèmes médicaux.

« Nick était un talent brillant. Il était attentionné, compatissant et franc », a déclaré l’agent de Coster, Chrystal Ayers, à Fox News Digital. « Bien que de nombreux proches de Nick savaient qu’il était malade, nous sommes tous dévastés par la perte. Mon cœur va à sa femme, Elena, à ses deux filles qu’il aimait beaucoup, Candace et Dinneen, et à sa petite chienne Lana qui a toujours été proche. compagnon. »

« Nick va tous nous manquer », a-t-elle ajouté. « Nick n’était pas seulement l’un de mes talents, Nick était un ami cher auquel je tenais beaucoup et avec qui je parlais chaque semaine. »

Coster était surtout connu pour ses rôles dans « All the President’s Men », « The Bay », « Facts of Life » et « All My Children ».

En 1984, il décroche un rôle dans « Santa Barbara », qui dure neuf saisons. Coster a joué le rôle de Lioinel Lockridge dans la série et a été nominé pour trois Emmy Awards pour sa performance. Ses co-stars ont rendu hommage à l’acteur avec Fox News Digital.

« L’homme a porté un appétit pour le service et les manières d’un gentleman tout au long de sa vie… Sa bienveillance envers ses amis a duré jusqu’au dernier de ses jours, alors même que son énergie diminuait », a déclaré A. Martinez.

« Je l’aimais et il va me manquer. Il est en paix. Il s’est battu comme un guerrier », a ajouté Louise Sorel.

« Nick Coster était, comme l’appelait Louise Sorel, un type de taureau », a déclaré Judith McConnell. « Fort et protecteur. Sa bonne humeur et son humour font qu’il est impossible de penser qu’il est parti. Nous avons travaillé ensemble à New York, il m’a fait commencer la plongée sous-marine, nous avons joué des amants et des adversaires dans ‘Santa Barbara.' »

« Il était mon ami depuis si longtemps qu’il semble impossible que le talent et la gentillesse ne soient pas là. Merci pour votre amour, Nicky. J’espère que maintenant vos bras sont autour de Ian. »

En dehors de sa carrière télévisuelle et cinématographique, Coster s’est également essayé au théâtre. Il a joué dans 10 pièces de théâtre et comédies musicales de Broadway ainsi que 22 spectacles hors Broadway.

Ses crédits incluent « Becket », « The Little Foxes » et « Otherwise Engaged ».

