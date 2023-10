Nicolas Colsaerts s’inspire de la Ryder Cup pour démarrer en force au Alfred Dunhill Links Championship | Actualités golfiques

Nicolas Colsaerts, vice-capitaine européen lors de la récente Ryder Cup à Rome, est à un tir de la tête à Dunhill Links

Le vice-capitaine de la Ryder Cup, Nicolas Colsaerts, n’a montré aucun signe de gueule de bois après le triomphe de l’Europe à Rome alors qu’il a surpassé trois de ses joueurs victorieux pour se placer à un coup de tête après la première journée du Alfred Dunhill Links Championship.

Le héros local Robert MacIntyre et les Anglais Matt Fitzpatrick et Tommy Fleetwood ont été les grands tirages au sort en Écosse après avoir joué dans la victoire 16,5-11,5 de la semaine dernière contre les États-Unis, mais c’est le Belge Colsaerts qui a obtenu un 65 à St Andrews pour se situer à sept sous, un derrière. L’Espagnol Adri Arnaus, le Suédois Sebastian Soderberg et l’Américain Peter Uihlein.

Soderberg avait le pouls accéléré à l’idée d’un 59 sur le Old Course alors qu’il réussissait un birdie sur huit de ses 10 premiers trous, mais ne faisait plus de progrès car il était rattrapé par Uihlein et Arnaus.

Uihlein, l’un des nombreux joueurs du LIV invités en Écosse, a perdu lors des barrages lors de cet événement il y a 10 ans et il n’a commis aucun bogey avec huit birdies à St Andrews lors de son deuxième événement DP World Tour en cinq ans.

Arnaus jouait à Carnoustie – le plus difficile des trois tracés cette semaine – et il n’a également eu aucun bogey, commençant avec trois birdies et ajoutant un eagle au 14e sur un 64.

Colsaerts jouait sur le Old Course et il a réussi cinq birdies d’ouverture après avoir commencé au dixième, faisant un bogey sur le perfide Road Hole mais récoltant d’autres tirs aux premier, troisième et cinquième.

Le 65 était son score le plus bas d’une saison où il n’a effectué que cinq coupures en 20 départs, et le joueur de 40 ans a admis qu’il avait été inspiré par la victoire de la semaine dernière en Italie.

« Une inspiration pour le moins », a-t-il déclaré. « J’ai toujours pensé qu’il y avait encore un petit étalon en moi, mais lorsque vous passez une semaine avec 12 d’entre eux, nous essayons d’atterrir le plus doucement possible depuis le sommet d’il y a quelques jours.

« Tout semblait un peu sombre et sombre après la vague d’émotions de la semaine dernière, et aucune attente du tout, et j’ai commencé à frapper de bons coups et j’ai joué un beau tour.

« Quand vous invitez quelqu’un avec un peu de talent la semaine dernière et que vous jouez au golf la semaine suivante, c’est une source d’inspiration. »

Le favori local Grant Forrest était aux côtés de Colsaerts après avoir affronté Kingsbarns, deux d’avance sur Fitzpatrick, quatre d’avance sur Fleetwood et cinq d’avance sur MacIntyre, le trio de la Ryder Cup ayant tous affronté Carnoustie dès le premier jour.

