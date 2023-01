Nicolas Cage, star de “The Old Way”, dans le premier film occidental, comment il s’en tirerait à la frontière sauvage

Nicolas Cage est connu pour une multitude de rôles emblématiques sur grand écran, mais il lui reste une direction à prendre après des décennies dans l’industrie : se diriger vers l’ouest sauvage et sauvage.

Dans son dernier film, Cage a admis qu’il n’avait eu aucun mal à puiser dans ses racines occidentales pour jouer le “flingueur au sang-froid devenu père de famille respectable” Colton Briggs dans “The Old Way”.

“Le genre occidental est quelque chose que j’ai toujours admiré”, a déclaré Cage en exclusivité à Fox News Digital. “J’ai grandi en regardant ma performance western préférée, Charles Bronson en tant qu’harmonica dans” Il était une fois dans l’ouest “.

“J’ai grandi en Californie, j’avais l’habitude de regarder ces films sur ma petite télé et je vis dans le Nevada. J’ai toujours pensé que je serais un bon match pour un western. Ils ne joueraient pas tant que ça pour moi. Je me sentais comme si je pouvais remplir ces bottes et porter ce chapeau.”

« NATIONAL TREASURE 3 » AVEC NICOLAS CAGE REÇOIT UNE MISE À JOUR MAJEURE DU PRODUCTEUR JERRY BRUCKHEIMER

La star de “Moonstruck” a déclaré qu’il avait “Bronson dans le dos de mon esprit” tout au long du tournage du drame hors-la-loi qui se concentre sur un Briggs vengeant la mort de sa femme avec un partenaire improbable, sa fille de 12 ans. Cage, 58 ans, a également rappelé quelques-uns de ses rôles préférés au fil des ans alors qu’il réfléchissait à pouvoir survivre dans le désert comme son personnage.

“Quand le script m’est venu pour la première fois, un script occidental traditionnel, j’ai pensé:” Eh bien, oui, je vais le faire “”, a-t-il déclaré. “‘Tu vas me payer pour m’habiller… et m’habiller comme j’aime m’habiller, et porter le chapeau de cow-boy et rendre hommage à certaines de mes stars de cinéma préférées de tous les temps et crier ? Je suis là.”

Il a ajouté : “Mon estomac gargouille comme n’importe qui d’autre. Donc c’était absolument ce que j’étais parce que je ne rajeunis pas, et je ne savais pas si je serais invité à nouveau, alors je devais le faire.”

NICOLAS CAGE A DÛ ÊTRE CONVAINCU DE PRENDRE UN RÔLE COMME LUI-MÊME DANS “LE POIDS INSUPPORTABLE DU TALENT ÉNORME”

Cage joue aux côtés de Ryan Kiera Armstrong, qui joue sa fille Brooke, Shiloh Fernandez et Clint Howard dans le film bourré d’action de Brett Donowho, qui a été tourné dans le Montana en octobre 2021. À l’époque, le film faisait la une des journaux après “Rust” L’armurier Hannah Gutierrez-Reed aurait été impliqué dans un incident qui a conduit Cage à quitter le plateau.

Lorsqu’on lui a demandé par Fox News Digital s’il pensait pouvoir survivre aux éléments du Far West, l’acteur de “Con Air” a admis qu’il n’était vraiment pas sûr.

“Il n’y avait pas de télévision. Ils lisaient tout le temps. Ils lisaient des livres. C’étaient des gars intelligents”, a-t-il déclaré tout en faisant l’éloge des wranglers “extrêmement intelligents”. “Mais l’autre chose, c’est qu’ils avaient un niveau de bravoure pour pouvoir sortir vers l’ouest. Pour y arriver à l’époque, vous savez, les pionniers et tout ça, aller à travers le pays … Pour y arriver en En premier lieu, vous deviez avoir le “vrai courage”. Et je ne sais pas, je ne sais vraiment pas.

“Je ne serais pas en mesure de vous le dire à moins que je ne le découvre. J’aimerais penser que je suis quelqu’un qui pourrait survivre, mais c’est un environnement difficile.”

De jouer dans son premier western, Cage a déclaré qu’il “appréciait l’expérience”. “Je pensais toujours à Bronson au fond de moi, pas que je m’en approche, mais je l’avais là dans ma tête”, a-t-il partagé.

Lorsqu’il s’est agi d’énumérer quelques-uns de ses personnages préférés qu’il a eu l’occasion de jouer, Cage n’a fait une pause qu’une minute avant de revoir son long CV, qui comprend “Honeymoon in Vegas” avec James Caan, “Valley Girl”, “Peggy Sue Got Marié”, “Raising Arizona”, “The Rock” et “City of Angels”.

“J’ai adoré Castor Troy dans ‘Face/Off’. Celui-là sonne vraiment une cloche. Vous savez, c’était très amusant “, a-t-il déclaré à propos du film d’action de science-fiction de 1997 avec John Travolta. “Et je suis sûr que Peter Lowe dans ‘Vampire’s Kiss’, je pense ‘Joe’, le film que j’ai fait avec David Gordon Green.

“J’adore Rob dans ‘Pig’. Je ne sais même pas si je peux revoir ce film parce que la dernière fois que je l’ai vu, je me suis dit : “Qui est cette personne ? Je ne sais pas. D’où vient ce type ? C’est incroyable. Je ne Je ne sais pas qui je regarde. Qui suis-je en train de regarder ?'”

Les fans peuvent également s’attendre à ce que Cage revienne en tant que Benjamin Franklin Gates pour un troisième volet de la série “National Treasure” après que le producteur Jerry Bruckheimer a déclaré qu’un autre film était en préparation. Le premier film est sorti en 2004 et le suivant, « National Treasure : Book of Secrets », est sorti en 2007.

“Nous avons dit que nous aimerions faire un autre “Trésor national” et ils ont dit : “Bien sûr, trouvons un nouveau casting”, a récemment déclaré le producteur à E! Nouvelles tout en discutant d’une série dérivée. Cage ne fait pas partie de la série télévisée, mais le film est en cours de développement avec Cage de retour en tant qu’homme principal.

“En même temps, nous développions” National Treasure “pour les théâtres avec Nicolas Cage, ce que nous sommes toujours. Donc, c’est en cours”, a déclaré Bruckheimer.

En attendant, Cage profite de la vie au Nevada avec sa femme, Riko Shibata, et leur fille de quatre mois, August Francesca Coppola. Il a également deux fils issus de relations antérieures, Weston et Kal-El.

L’acteur de “Fast Times at Ridgemont High” s’est souvenu d’une adresse célèbre de son passé avec un propriétaire tout aussi acclamé.

“Starchild de KISS était mon propriétaire. J’ai vécu à The Palms pendant un certain temps”, se souvient-il. “Écoutez, Vegas a été bonne avec moi aussi. Je n’ai rien à redire. C’est une bonne ville pour moi, vous savez, ce n’est pas comme tout le monde le pense. C’est aussi une petite ville avec une grande culture.”

Il a fait l’éloge de Las Vegas pour sa “vie facile” et a déclaré : “Je pense que les gens vont commencer à s’en rendre compte. Cela enlève des années à nos vies.”