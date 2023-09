Nicolas Cage joue dans un film de rêve de science-fiction

Scénario de rêve, le nouveau film du scénariste/réalisateur Kristoffer Borglicommence par un terrible pourtant prémisse alléchante : wchapeau si des millions de personnes partout dans le monde j’ai commencé à rêver une personne? Et pas une célébrité. Juste un professeur normal dans une petite université. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment ça se passe ? Et qu’est-ce que cela signifie pour une fois-L’homme invisible va-t-il soudainement devenir la personne la plus célèbre de la planète ?

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

L’homme en question est Paul, un homme modeste, potelé et chauve. professeur joué par Nicolas Cage. Paul est le genre de gars qui n’apprécie pas à quel point sa vie simple est agréable. Ainsi, une fois qu’il commence à devenir célèbre, il l’accepte. À l’ère des réseaux sociaux, Paul devient très célèbre, très vite, c’est à ce moment-là Scénario de rêve entre vraiment en jeu.

Borgli reprend cette idée simple et intelligente et continue de la faire évoluer tout au long du film, principalement sous forme de commentaire sur la société moderne. La façon dont nous construisons les gens pour qu’ils deviennent célèbres et les démolissons tout aussi rapidement. Parce que, sans trop gâcher, la version idéalisée de la célébrité de Paul, celle où il l’utilise pour obtenir tout ce qu’il a toujours voulu dans la vie, ne dure pas trop longtemps. Les choses tournent mal encore plus vite qu’elles ne se sont bien passées et il doit faire face à un tout nouveau type d’attention, même s’il n’y est lui-même pour rien.

Mêlant réalité et rêve, humour et horreur et maladresse et exaltation, Scénario de rêve est une master class tonale. Cela tient en grande partie au scénario de Borgli, qui reste très objectif dans la façon dont il traite Paul tout en rebondissant entre les genres, ainsi que dans sa mise en scène, qui garde toujours les choses très ancrées et réelles. Mais c’est aussi Nicolas Cage, qui est toujours aussi bon dans le film. Et faites-nous confiance, nous savons que cela en dit long. Mais Paul est l’un de ses personnages les plus imparfaits et les plus fascinants à ce jour, aidant à comprendre ce méli-mélo tonal avec ses sentiments tout aussi tordus.

Ces sentiments se transmettent ensuite au public. Nous voyons les deux côtés de cette histoire, l’un où il est agréable d’être adoré, mais aussi effrayant d’être vilipendé. Et au cœur du problème se trouve le fait que Paul n’a rien fait. Son rôle dans les rêves des gens est complètement aléatoire et hors de son contrôle. Ou est-ce? Borgli vous laisse tout considérer.

Nous devons également nous interroger sur la responsabilité. Paul et sa famille sont obligés de faire face aux conséquences de la célébrité sans jamais les demander. Cependant, une fois qu’il l’accepte, vous remettez en question la prise de décision. En fait, vous remettez beaucoup de choses en question. C’est le génie de Scénario de rêve. En surface, cela ressemble à un « scénario de rêve » en soi. Qui ne voudrait pas devenir aussi célèbre sans aucun effort ? L’argent, la gloire, le succès, sortis de nulle part ? Super. Seulement, entre les mains de Borgli, nous constatons que rien de ce qui vaut la peine n’est facile et que lorsque cela se produit, cela doit être traité avec prudence. Il y a toujours un prix à payer.

En plus de Cage, la toujours dynamique Julianne Nicholson ajoute à nos sentiments sur le dilemme de Paul. Elle incarne Janet, sa femme confuse et conflictuelle qui, comme le public, fait de son mieux pour rester neutre et soutenir Paul. Nous réalisons tous qu’il n’a rien à voir avec cela. Mais à mesure que les choses changent, est-ce que les sentiments de Janet—et peut être notre propre, aussi, menant à une fin beaucoup moins claire que la majeure partie du film, mais certainement digne d’un film à cette strate.

Scénario de rêve est un film qui attirera les gens avec son principe de science-fiction accrocheur, puis les amènera à réfléchir à eux-mêmes, à leur vie et au monde dans lequel nous vivons. En chemin, cela vous fera rire, vous fera grincer des dents. , fait réfléchir, et encore une fois te fait réaliser, putain, que Nicolas Cage est incroyable, n’est-ce pas ?

Scénario de rêve a eu sa première aux États-Unis cette semaine au Fantastic Fest 2023. Il ouvre partout le 10 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.