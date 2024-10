Nicolas Cage exhorte les jeunes acteurs à se protéger de l’IA

Nicolas Cage est monté sur scène dimanche lors du 25e Festival du film de Newport Beach pour exhorter les acteurs émergents à ne pas céder à la pression des employeurs qui choisissent d’utiliser l’intelligence artificielle pour modifier ou manipuler leur performance.

Le vétéran A-Lister prononçait un discours avant la réception de son Icon Award lors du brunch d’honneur de la fête qui se déroulait au Balboa Bay Resort, qui mettait également en vedette des lauréats comme June Squibb, Marianne Jean-Baptiste, Sheryl Lee Ralph, Colman Domingo et plus encore.

« La performance cinématographique, pour moi, est en grande partie un processus artisanal, organique, à partir de zéro », Longues jambes » a déclaré l’acteur tout en édifiant les jeunes acteurs. « Cela vient du cœur, cela vient de l’imagination, cela vient des pensées, des détails, de la réflexion, du perfectionnement et de la préparation. »

Il a poursuivi : « Il y a une nouvelle technologie en ville. C’est une technologie à laquelle je n’ai pas eu à faire face pendant 42 ans jusqu’à récemment. Mais ces 10 jeunes acteurs, cette génération, le seront très certainement, et ils l’appellent EBDR. Cette technologie veut prendre votre instrument. Nous sommes les instruments en tant qu’acteurs de cinéma. Nous ne nous cachons pas derrière les guitares et la batterie.

La réplique numérique basée sur l’emploi, ou EBDR, est l’une des deux répliques numériques permis par l’accord SAG-AFTRA conclu avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision, ou studios, après la conclusion de la double grève hollywoodienne à l’automne 2023. Ce type d’IA générative est créé grâce à la participation physique de l’artiste à un projet spécifique dans le cadre d’un projet spécifique. les conditions d’emploi. Bien que les règles de l’EBDR annulent l’attrait des mesures d’économies pour l’IA — par exemple, les employés qui travaillent moins de jours à cause de l’EBDR seront toujours payés pour les jours EBDR — il existe des règles différentes pour les artistes de l’Annexe F qui gagnent plus de 80 000 pour un film et sont supposés disposer de l’influence nécessaire pour négocier leurs propres conditions.

« Les studios veulent cela pour pouvoir changer votre visage après l’avoir tourné – ils peuvent changer votre visage, ils peuvent changer votre voix, ils peuvent changer vos propos, ils peuvent changer votre langage corporel, ils peuvent changer votre performance », a prévenu Cage.

À titre d’exemple, la star d’action a déclaré que son apparition en camée en 2023 L’éclair était un exemple d’EBDR.

« Je vous demande, si un studio vous contacte pour signer un contrat autorisant l’utilisation de l’EBDR sur votre performance, je veux que vous considériez ce que j’appelle MVMFMBMI : ma voix, mon visage, mon corps, mon imagination – ma performance, en réponse », a-t-il conclu. « Protégez votre instrument. »

Ce n’est pas la première fois que Cage exprime sa position contre l’IA et sa crainte de la façon dont elle sera utilisée pour saper les artistes travaillant à Hollywood. Lors d’une conversation en juillet avec Le New-Yorkaisil a dit : « Mon Dieu, j’espère que non. J’ai peur de ça. J’en ai beaucoup parlé. Et je me demande, vous savez, où finira la vérité sur les artistes ? Est-ce qu’il va être remplacé ? Est-ce que ça va être transmogrifié ? Où va être le battement de coeur ? Je veux dire, qu’est-ce que tu vas faire de mon corps et de mon visage quand je serai mort ? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit avec ça !