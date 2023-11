Nicolas Cage dit que son apparition dans Superman dans “The Flash” ne ressemblait en rien à ce qu’il a filmé et qualifie l’IA d'”inhumaine”

Nicolas Cage n’est pas prêt à jouer pleinement avec Tim Burton Le flash.

Le célèbre cinéaste, dont le reboot malheureux des années 1990 La vie de Superman avec Cage est l’un des films les plus célèbres d’Hollywood qui n’a jamais été réalisé, critiqué Andy MuschiettiLa version de juin de pour inclure une séquence avec Cage déguisé en Man of Steel parmi les nombreux camées multivers du film.

“Je suis en révolte silencieuse contre tout cela”, a déclaré Burton dans une interview au British Film Institute. Le Homme chauve-souris (1989), le réalisateur a également déploré le « détournement » du Bruce Wayne de Michael Keaton, qui jouait un rôle important Le flash aux côtés du personnage principal d’Ezra Miller.

De son côté, Cage était plus perplexe qu’en colère contre son Éclair expérience, comme il l’a dit à Yahoo Entertainment lors d’une récente interview faisant la promotion de son prochain film acclamé Scénario de rêve.

“D’abord et avant tout, j’étais sur le plateau”, a expliqué Cage, dissipant les spéculations quant à savoir si son apparition en tant que version alternative du Kryptonien Kal-El avait simplement été recréée à partir de La vie de Superman des séquences de tests de costumes qui ont été diffusées en ligne ces dernières années.

« Ils ont consacré beaucoup de temps à la construction de la combinaison… et je pense [Andy] est un réalisateur formidable, c’est un gars formidable et un réalisateur formidable, et j’ai adoré ses deux Il films. … Ce que j’étais censé faire, c’était littéralement me tenir dans une dimension alternative, si vous voulez, et être témoin de la destruction de l’univers. Kal-El témoignait [to] la fin d’un univers, et vous pouvez imaginer avec le peu de temps dont je disposais, ce que cela signifierait en termes de ce que je peux transmettre. je n’ai eu aucun dialogue [so had to] transmettre avec mes yeux l’émotion. C’est donc ce que j’ai fait. J’étais sur le plateau pendant peut-être trois heures.

Mais ce que Cage, 59 ans, a vu à l’écran dans la version finale était nettement différent de ce qu’il avait filmé. Au lieu de Kal-El/Superman de l’acteur simplement debout et regardant, Muschietti a élargi l’apparence de Cage pour inclure une blague pour les fans incorporant des idées folles pour La vie de Superman le producteur Jon Peters avait imaginé le redémarrage.

«Quand je suis allé voir la photo, c’était moi combattant une araignée géante. Je n’ai pas fait ça. Ce n’est pas ce que j’ai fait. je ne pense pas que ce soit le cas [created by] IA. Je sais que Tim est bouleversé par l’IA, tout comme moi. C’était CGI, OK, pour qu’ils puissent me vieillir, et je combats une araignée. Je n’ai rien fait de tout cela, donc je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. … Mais je comprends d’où vient Tim. Je sais ce qu’il veut dire. Je serais très mécontent si les gens prenaient mon art… et se l’appropriaient. Je comprends. Je veux dire, je suis avec lui à cet égard. L’IA est un cauchemar pour moi. C’est inhumain. Il n’y a rien de plus inhumain que l’intelligence artificielle.

“Mais je ne le pense pas [was] IA [in The Flash]. Je pense juste qu’ils en ont fait quelque chose, et encore une fois, c’est hors de mon contrôle. Je suis littéralement allé tourner une scène pendant peut-être une heure en costume, regardant la destruction d’un univers et essayant de transmettre les sentiments de perte, de tristesse et de terreur dans mes yeux. C’est tout ce que j’ai fait.

Cage était cependant heureux que Le flash mettait en vedette le costume Superman de la costumière oscarisée Colleen Atwood qu’elle a créé pour le film jamais réalisé de Burton.

“Je pense que le film a donné à ce magnifique costume conçu par Colleen Atwood une chance d’être vu, et j’en étais heureux parce qu’elle a beaucoup réfléchi à cette série”, dit-il.

Une image du documentaire La mort de « Superman Lives » : que s’est-il passé ? (via le Los Angeles Times)

Dans un séparé Bobine du créateur de costumes interview avec Yahoo faisant la promotion de son nouveau film Les arnaqueurs de la douleurAtwood a parlé de l’expérience délicate de découvrir La vie de Superman était annulé le jour même où Burton et son équipe tournaient les désormais tristement célèbres séquences de test.

“Nous avons réalisé des choses assez étonnantes compte tenu de la période pendant laquelle nous le faisions », a déclaré Atwood, qui a travaillé avec Burton sur 14 projets de films, dont La vie de Superman et le prochain Jus de Beetle suite. « Nous étions vraiment avancés pour certaines des idées avec lesquelles nous jouions, donc ça tient bien. Nous avons travaillé dessus pendant neuf mois et le jour du test de la caméra où ils étaient tous impatients d’enfiler le costume pour le tester, et nous apprenons que le film [was being canceled]. Le responsable de la production de Warners est venu et a dit : « Vous allez tous rentrer chez vous maintenant. Nous n’allons pas faire le film. Et c’était tellement bizarre, tellement bizarre. Je pense que Tim l’a découvert pendant qu’il conduisait là-bas, et je pense qu’il m’a dit, je pense que c’est grâce à l’agent de Nic que Tim a découvert qu’ils mettaient fin au film. C’était juste le genre de chose le plus étrange [screeching sound] jamais.”

Atwood, qui apparaît également dans le documentaire de 2015 La mort de ‘La vie de Superman‘: Ce qui s’est passé?a expliqué comment elle avait tenté de différencier les multiples costumes de Cage des costumes portés par Christopher Reeve dans quatre Superman films entre 1978 et 1987.

“Il y a eu beaucoup de conversations sur les shorts, les caleçons pour ainsi dire”, a-t-elle déclaré. « Où vas-tu avec ça ? Voulez-vous faire des shorts de basket? Et ça a continué à paraître meilleur. … Nous le rendons simplement moins en vedette et en quelque sorte plus partie intégrante de son physique. Et c’est un peu là où nous sommes allés. Et l’emblème est très, très sacré. … Il fallait donc vraiment [research and develop] cela d’une certaine manière.

« Mais aussi dans ce scénario, il avait trois costumes. Il avait le classique, puis une sorte de réinvention en noir, et puis il avait un costume de guérison, que personne n’a jamais vraiment vu. … Mais c’était un costume qui utilisait le genre de lasers qu’ils utilisaient dans les spectacles de rock, envoyant des lasers à travers deux couches de silicone recouvertes d’un plastique transparent qui ressemblait à un spectacle de lumière, mais sans effets. C’était vraiment cool, et j’étais vraiment excité à l’idée que ce costume puisse enfin être réalisé, et puis cela n’est jamais arrivé. Mais cela a toujours été l’une de mes idées préférées qui n’a jamais vu le jour.

Scénario de rêve ouvre dans certains cinémas le 10 novembre et dans tout le monde le 22 novembre. Le flash est diffusé sur Max et disponible à la location/téléchargement sur les principales plateformes numériques.