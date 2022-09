Nicolas Cage aime son chat. Internet a été conçu pour ce moment

Nicolas Cage a un chat. Cage et ce chat ont inspiré une exposition d’art. Internet n’a jamais connu de meilleur jour.

L’art sera exposé à Cat Con, une convention entièrement consacrée à la créature qu’Al Gore avait en tête lorsqu’il a inventé notre cher réseau mondial d’ordinateurs connectés. L’événement de cette année, qui ressemble à un Comic-Con pour les félins, se déroule du 1er au 2 octobre à Pasadena, en Californie.

“Nicolas Cage est le sujet de rêve d’un artiste – il est culte, il est camp et il est DGAF”, a déclaré le fondateur de CatCon Susan Michaux, qui est également fondateur et conservateur de Cat Art Show, une exposition biennale de créations félines qui parraine l’exposition Cage. “Les chats ont plusieurs des mêmes caractéristiques, alors pourquoi ne pas combiner les deux et le célébrer sur toile ?”

Vanessa Stockard



Sept artistes apportent leurs coups de pinceau et leurs pixels à CatCon pour Uncaged: The Unbearable Weight of Genius Cat Art.

La célébration de l’acteur polyvalent et de son chaton noir adopté Merlin comprend Brian Hoffmann‘s Catstor Troy, une impression de 11 pouces par 14 pouces, embellie à la main avec de la poussière de diamant, en relief, signée et encadrée dans un cadre vintage décoratif. La pièce – un hommage au méchant aux yeux fous de Cage dans Face/Off en 1997 – montre la tête de l’acteur sur le corps d’une fille de dessin animé rétro, un petit nœud bleu dans les cheveux. Il est entouré de trois chats caricaturaux.

“C’est définitivement étrange et un peu effrayant, mais réconfortant et amusant si vous aimez Cage et les chats”, déclare le designer, illustrateur et graveur de Boston. “Initialement, la pièce avait Cage assis à côté de champignons magiques en hommage à Alice au pays des merveilles et à son chat Dinah, ainsi qu’à la fois où Nic Cage aurait pris des champignons avec son chat.”

Brian Hoffmann



Vanessa StockardL’huile sur panneau de, intitulée Wild at Art, représente l’acteur embrassé par un chat noir grandeur nature aux yeux jaunes et une perruque jaune assortie. J’ai demandé à Jet, mon propre chat noir aux yeux jaunes, de critiquer la pièce.

“Je trouve la disjonction du chat et de l’humain dans le travail de Stockard à la fois réductrice et résonnante”, a déclaré Jet. “Quelqu’un a vu un oiseau que je peux tuer ?”

Le visage flexible et expressif de Cage fait de lui une star naturelle des peintures et de nombreux mèmes.

Vous avez probablement déjà vu des GIF de lui dans le thriller d’action Con Air de 1997, ses longs cheveux au vent, ses yeux mi-clos, un sourire béat sur son visage ensoleillé alors qu’il marche vers la liberté après une longue prison phrase. Vous avez peut-être aussi vu le mème de son visage superposé à d’innombrables images de chats. À juste titre, Cage est un amoureux des chats depuis toujours qui appelle Merlin son meilleur ami. “Il aime le contact”, Cage dit dans cette interview. “Parfois, il saute dans son lit et il me prend dans ses bras, tu sais ? Je pense en fait que c’est ma femme.”

L’art dans Uncaged sera en vente en personne à Cat Con et en ligne via Exposition d’art de chat. Dix pour cent des recettes bénéficieront à trois organisations caritatives liées aux chats, ce nouveau genre Cage-cat bénéficiant, espérons-le, à tous les mèmes.

Daniel Ryan