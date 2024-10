Nicolas Cage, 60 ans, rayonne devant sa femme Riko Shibata, 29 ans, alors qu’il est honoré au Newport Beach Film Festival

Les choses vont toujours bien entre Nicolas Cage et sa cinquième épouse Riko Shibata, qui ont partagé un bon rire ensemble dimanche au 25e Festival du film de Newport Beach.

À 60 ans, l’acteur oscarisé a 31 ans de plus que le natif de Kyoto, mais il lui a rayonné lors du brunch d’honneur organisé au Balboa Bay Resort.

Nicolas (né Nicholas Coppola) avait l’air élégant dans un blazer blanc sur une chemise boutonnée à fleurs noire, un pantalon noir et des bottes en cuir verni.

Riko avait l’air aux longues jambes dans une mini-robe noire à manches longues et des bottines assorties tout en portant un sac matelassé Chanel à bandoulière sur le tapis rouge animé.

Cage et Shibata – qui se sont fiancés via FaceTime – se sont rencontrés à l’origine en 2020 « par l’intermédiaire d’amis communs » au Japon alors qu’il tournait le film d’horreur de science-fiction de Sion Sono, Prisoners of the Ghostland.

Le couple marié depuis trois ans est les fiers parents d’une fille de deux ans, August Francesca Cage.

Nicolas était auparavant marié à Patricia Arquette (1995-2001), à feu Lisa Marie Presley (2002) et à Erika Koike (2019).

Cage a engendré un fils de 19 ans, Kal-El Cage, au cours de son mariage de 12 ans avec son ex-femme n°3 Alice Kim, qui s’est terminé en 2016.

L’acteur de Longlegs – qui a reçu l’Icon Award – est également le père de Weston Cage, 33 ans, qui a plaidé non coupable d’agression avec une arme mortelle contre sa mère Christina Fulton le 31 juillet – selon TMZ.

Lors de la cérémonie de Newport Beach, Nicolas a serré la main de Colman Domingo, qui a reçu le Maverick Award.

Cage a également posé avec Diane Warren, récipiendaire du Lifetime Achievement in Music Award, et June Squibb, lauréate du Lifetime Achievement Award.

L’excentrique grand-père de quatre enfants a travaillé dur pour filmer son rôle principal de super-héros devenu enquêteur privé dans la série de huit épisodes d’Oren Uziel et Steve Lightfoot à New York dans les années 1930, Spider-Noir pour MGM+.

Les autres films à venir de Nic incluent le thriller psychologique de Thomas Martin The Surfer, le western de Brian Skiba The Gunslingers, The Prince de Cameron Van Hoy, inspiré de Hunter Biden, l’horreur biblique de Lotfy Nathan The Carpenter’s Son, la suite d’Andrew Niccol Lords Of War et John Madden de David O. Russell. biopic.

L’excentrique grand-père de quatre enfants a travaillé dur pour filmer son rôle principal de super-héros devenu détective privé dans la série de huit épisodes d’Oren Uziel et Steve Lightfoot à New York dans les années 1930, Spider-Noir pour MGM+.

Les six prochains films de Nic incluent le thriller psychologique The Surfer de Thomas Martin

L’actrice de Inside Out 2, Amy Poehler, a également été honorée dimanche au FFNB, qui a remporté le prix Variety’s Legends and Groundbreakers.

La star d’Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph (à gauche) et la star de Hard Truths Marianne Jean-Baptiste (à droite) ont reçu le prix de l’artiste de distinction lors de la soirée en bord de mer.

L’actrice de Didi, Joan Chen, a facilement défié ses 63 ans dans une robe blanche sans manches en remportant le Career Achievement Award.

L’acteur de The End, George MacKay, a reçu le Spotlight Award

Variety a également décerné des trophées aux « 10 acteurs à surveiller » – (de LR) Drew Starkey, Monica Barbaro, Zoë Chao, Ryan Destiny, Karla Sofía Gascón, Fred Hechinger, Ella Hunt, David Jonsson et Josh Rivera.

