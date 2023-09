Nicola Thorp de TalkTV révèle qu’elle attend son premier enfant avec son partenaire Nikesh Patel

La star de TALKTV Nicola Thorp a annoncé qu’elle attendait son premier bébé avec son fiancé Nikesh Patel.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 34 ans, et son partenaire acteur Nikesh ont révélé leur joie nouvelles aux fans enthousiastes sur les réseaux sociaux.

La star de Starstruck et Indian Summers, Nikesh, a simplement écrit sur Instagram : « Quelques nouvelles ».

L’heureux couple a été inondé de bons vœux de la part de leurs amis et de leurs abonnés.

L’ancienne co-star et amie de Nicola dans Coronation Street, Catherine Tyldesley, a écrit : « Félicitations ! X »

Katie McGlynn de Corrie a ajouté : « Félicitations, ma belle. »

Et le diffuseur Bobby Seagull a écrit : « Oh wow, beaucoup de félicitations !!! »

Un autre adepte est intervenu : « Félicitations aux 2 Nicks – le petit va certainement être un mignon ! »

Quelqu’un d’autre a applaudi : « C’est le meilleur. »

Nicola est surtout connue pour avoir joué Nicola Rubinstein dans Corrie de 2017 à 2019.

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton ITV1, elle s’est tournée vers la radiodiffusion et est maintenant prête à jongler avec sa nouvelle émission passionnante et sa vie de mère.

À partir de lundi, Nicola co-animera une toute nouvelle émission télévisée pour le petit-déjeuner, Talk Today, avec Jeremy Kyle.

L’incontournable du matin sera diffusé quotidiennement sur TalkTV de 6h00 à 9h30, avec Nicola et Jeremy ancrant les tranches du lundi au jeudi.

Nicola a déclaré à propos de son nouvel emploi : « C’est un rêve devenu réalité de co-animer la toute nouvelle émission de petit-déjeuner Talk Today.

« Je fais partie de la famille TalkTV depuis 18 mois, période pendant laquelle j’ai noué des liens avec des personnes qui ont remis en question mes opinions et m’ont appris à trouver un terrain d’entente au-delà des divisions politiques.

« J’ai hâte d’entendre nos téléspectateurs partout au Royaume-Uni parler de ce qui compte le plus pour eux et demander des comptes aux politiciens. Il est important pour Jeremy et moi que tout le monde puisse s’exprimer.

Jeremy a ajouté : « Je suis extrêmement excité de travailler avec Nicola.

« Nous sommes devenus de très bons amis hors caméra, donc ce sera fantastique d’apporter cette amitié à la série.

« Nous discuterons avec le public des problèmes qui touchent l’ensemble du pays plutôt que quelques-uns seulement. Et bien sûr, nous nous amuserons.

Pendant ce temps, Nicola et Nikesh se sont fiancés en janvier.

Talk Today commence le lundi 2 octobre à partir de 6h du matin sur TalkTV. Regardez sur Freeview 237, Sky 522, Virgin 606.

