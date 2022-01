Nicola Sturgeon suscite la fureur en essayant de rendre permanents ses pouvoirs de verrouillage

« Le désir désespéré de contrôler la vie des gens est déprimant et sinistre.

L’Écossaise qui déteste les syndicats veut maintenir des lois draconiennes qui lui permettraient de fermer des écoles et de placer des Écossais en résidence surveillée virtuellement d’un coup de plume.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.