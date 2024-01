Nicola Sturgeon s’exprime à la suite de la bombe de l’enquête Covid

Nicola Sturgeon a répondu aux affirmations selon lesquelles les messages WhatsApp envoyés pendant la pandémie de covid avaient été supprimés.

Lors d’une audience de l’enquête britannique Covid à Édimbourg, l’avocat de l’enquête, Jamie Dawson KC, a déclaré que l’ancien premier ministre semblait “n’avoir retenu aucun message”.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, elle a écrit : « Je n’ai pas l’intention de commenter l’enquête en cours. Au lieu de cela, par respect pour toutes les personnes touchées par la pandémie, je répondrai aux questions directement et ouvertement lorsque je témoignerai à la fin de ce mois.

« Cependant, à la lumière de la couverture médiatique récente, il y a certains points que je crois important de clarifier. Contrairement à l’impression donnée dans certains reportages, l’Enquête comporte des messages entre moi et ceux avec qui je communiquais le plus régulièrement par des moyens informels.

“Bien que ceux-ci n’aient pas été conservés sur mon propre appareil, j’ai pu obtenir des copies que j’ai soumises à l’enquête l’année dernière. Pour être clair, j’ai mené la réponse Covid via des processus formels depuis mon bureau de St Andrews House, et non via WhatsApp. ou toute autre plateforme de messagerie informelle.

“Je n’étais membre d’aucun groupe WhatsApp. Le nombre de personnes avec lesquelles je communiquais via des messages informels était limité.”